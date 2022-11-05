Мостовой: «Судья пожалел Соболева»

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на ничью красно-белых с «Сочи».

Моментов у «Спартака» было немного, не хватило свежести и легкости. «Сочи» воспользовался этим и даже мог выйти вперед.

Что касается момента с Соболевым, то я думал, что это карточка. Но я, к сожалению, не успел посмотреть, когда Александр получил первую желтую, и был уверен, что он получит предупреждение. А комментатор сказал, что это может быть второй желтой карточкой. Считаю, что Соболева пожалели, об этом можно говорить прямо. Вспомните, сколько раз ошибались в сторону соперников «Спартака», должны же хоть иногда быть и противоположные ситуации.