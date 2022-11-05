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Мостовой: «Судья пожалел Соболева»

вчера, 17:13
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ничью красно-белых с «Сочи».

Моментов у «Спартака» было немного, не хватило свежести и легкости. «Сочи» воспользовался этим и даже мог выйти вперед.

Что касается момента с Соболевым, то я думал, что это карточка. Но я, к сожалению, не успел посмотреть, когда Александр получил первую желтую, и был уверен, что он получит предупреждение. А комментатор сказал, что это может быть второй желтой карточкой. Считаю, что Соболева пожалели, об этом можно говорить прямо. Вспомните, сколько раз ошибались в сторону соперников «Спартака», должны же хоть иногда быть и противоположные ситуации.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:10
Господь Б-г пожалел Мостового и не дал ему разума.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:37
Удаление, это ты значит подвёл команду, партнёров, тренерский штаб, клуб. За тебя придется пахать другим и за себя, дополнительная нагрузка. И пропуск напа следующего матча, это потеря. Тут чувство самосохранения должно быть. Нюх. Зверёк он, или не зверёк!? Капкан, петля ждёт иначе).
r7mfqwgk53sz
r7mfqwgk53sz
вчера в 17:27
Вопрос? к судье - ошибка или нет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:14
Моментов может быть сколько угодно, но на табло они не отображаются
Гость
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