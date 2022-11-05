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Масалитин: «ЦСКА более сбалансированная команда, чем „Пари НН“»

вчера, 16:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «армейцев» против «Пари НН» в рамках 16-го тура РПЛ.

Лёгкого матча ждать ЦСКА не стоит. Нынешняя форма команды не позволяет играть как в начале сезона. Негативно могут повлиять и погодные условия. На сегодняшний день, конечно, ЦСКА более сбалансированная команда, чем «Пари НН». Фактор домашнего поля тоже должен помочь армейцам одержать победу.

Что касается «Пари НН», то после слухов о том, что Галактионов может возглавить «Локомотив» команда потерялась. Они находятся в далеко не самом лучшем состоянии.

Встреча ЦСКА — «Пари НН» пройдёт сегодня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:37
Это не аргумент для победы. В футболе всякое бывает.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:31
Легкого матча конечно ждать не стоит, но и больших проблем нежегородцы создать не должны.
drug01
drug01
вчера в 17:29
До игры можно говорить что угодно! Посмотрим на результат
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
ЦСКА не только сбалансированная команда, но и мастеровитей Пари НН, бесспорно.
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