Масалитин: «ЦСКА более сбалансированная команда, чем „Пари НН“»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от матча «армейцев» против «Пари НН» в рамках 16-го тура РПЛ .

Лёгкого матча ждать ЦСКА не стоит. Нынешняя форма команды не позволяет играть как в начале сезона. Негативно могут повлиять и погодные условия. На сегодняшний день, конечно, ЦСКА более сбалансированная команда, чем «Пари НН». Фактор домашнего поля тоже должен помочь армейцам одержать победу.

Что касается «Пари НН», то после слухов о том, что Галактионов может возглавить «Локомотив» команда потерялась. Они находятся в далеко не самом лучшем состоянии.