«Сочи» хочет продлить контракт с 37-летним Нобоа

«Сочи» хочет сохранить в своём составе полузащитника Кристиана Нобоа.
По данным источника, «Сочи» намерен предложить эквадорцу новый контракт. Текущее соглашение 37-летнего игрока истекает в конце сезона.
В нынешней кампании Нобоа провёл 16 матчей за «Сочи», записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу.
Держаться за такого легионера нужно мёртвой хваткой.
Здравое решение от руководства Сочи, Нобоа сейчас
пожалуй лучший игрок команды, просто ум и мотор её.
Молодёжи есть с кого брать пример.
Держаться за такого легионера нужно мёртвой хваткой.
Здравое решение от руководства Сочи, Нобоа сейчас
пожалуй лучший игрок команды, просто ум и мотор её.
Молодёжи есть с кого брать пример.