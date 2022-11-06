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«Сочи» хочет продлить контракт с 37-летним Нобоа

вчера, 12:00

«Сочи» хочет сохранить в своём составе полузащитника Кристиана Нобоа.

По данным источника, «Сочи» намерен предложить эквадорцу новый контракт. Текущее соглашение 37-летнего игрока истекает в конце сезона.

В нынешней кампании Нобоа провёл 16 матчей за «Сочи», записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:41
Нобоа — одна из главных причин почему Сочи не вылетел, и даже серебряные медали брал.
Держаться за такого легионера нужно мёртвой хваткой.
Здравое решение от руководства Сочи, Нобоа сейчас
пожалуй лучший игрок команды, просто ум и мотор её.
Молодёжи есть с кого брать пример.
Zafootball
Zafootball
вчера в 14:00
Разумно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:27
Вот это правильная мысль! И не известно смог бы Спартак увезти ничью из Сочи в последнем матче, который Нобоа пропускал из за травмы! В нынешнем Сочи трудно переоценить роль этого полузащитника!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:25
А с кем тогда ещё,если не с ним??? Он вообще может просто стоять в центре поля и раздавать голевые пасы.А к воротам-только бит пенальти.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:11
в скорости он уступит любому молодому
ДСА
ДСА
вчера в 12:06
Он и в 37 лет на поле выглядит лучше, чем большинство молодых игроков.
Гость
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