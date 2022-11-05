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РФС объявил о продлении контракта с Валерием Карпиным

вчера, 14:15

Российский футбольный союз договорился с тренерским штабом национальной команды и её главным тренером Валерием Карпиным о продолжении сотрудничества.

Новое соглашение заключено до 1 августа 2024 года. Тренер прокомментировал продление контракта.

Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям.

Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 6 побед, а также один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

С 14 по 20 ноября сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор. В этот период будут сыграны два товарищеских матча — 17-го числа против Таджикистана в Душанбе и 20-го против Узбекистана в Ташкенте.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну наверное МРОТ хотя бы платят)
holms918
holms918
вчера в 16:32
Всё логично, других вариантов искать нет необходимости.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:37
Всё же интересно каковы условия, ведь особой работы то нету.
frp6sfgnk9cu
frp6sfgnk9cu
вчера в 15:21
В такое время менять тренера не стоит
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:45
Со временем забудется что сборную России отлучали от официальных матчей и Валерий Карпин останется в истории как один из тренеров который тренировал сборную России наиболее долго
shlomo
shlomo
вчера в 14:19
Валера ВЕРИМ!!!... все правильно сделали...мудрое решение..
Гость
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