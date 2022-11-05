РФС объявил о продлении контракта с Валерием Карпиным

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вчера, 14:15

Российский футбольный союз договорился с тренерским штабом национальной команды и её главным тренером о продолжении сотрудничества.

Новое соглашение заключено до 1 августа 2024 года. Тренер прокомментировал продление контракта.

Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям.

Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 6 побед, а также один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

С 14 по 20 ноября сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор. В этот период будут сыграны два товарищеских матча — 17-го числа против Таджикистана в Душанбе и 20-го против Узбекистана в Ташкенте.