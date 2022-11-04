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В ПСЖ верят, что смогут подписать новый контракт с Месси

вчера, 21:55

В ПСЖ верят, что смогут подписать с нападающим Лионелем Месси новое соглашение.

Сообщается, что порядок вещей на данный момент позволяет полагать, что если парижане предложат аргентинцу новый договор, тот подпишет его без сомнений. Но после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов Месси решил полностью сконцентрироваться на чемпионате мира в Катаре. Он попросил до окончания турнира не продолжать переговоры по новому контракту. После мундиаля нападающий решит, где он хочет продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может переехать в клуб из МЛС.

В парижском клубе понимают ценность Месси в спортивном и коммерческом плане, скорее всего, ему предложат соглашение по системе «1+1».

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Все комментарии
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
сегодня в 13:40
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:44
    Все может быть,все зависит от суммы контракта.
    rs6b85hre2b8
    rs6b85hre2b8
    сегодня в 02:18
    Надо же им хоть во что-то верить
    СALL OF DUTY
    СALL OF DUTY
    сегодня в 01:22
    Ну пока ПСЖ наступает на грабли барсы.Те тоже заплатили ему 500 лямов на 5 лет, а он только позорился в ЛЧ. Реалу он вообще 4 года не забивает, даже Роналду играя в Ювентусе дубль в ворота барсы сделал, а обуза обделался с Реалом и ПСЖ вылетел из ЛЧ.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Верно! Даже чемпионат стал более привлекательным для многих. Я целиком матчи не смотрю, но Лига 1 интерес вызывает.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 00:47
    Все зависит от ЧМ... Да и Месси не глуп, чтобы искать другой клуб, посылая за спиной у клуба во все тяжкие своего папу-агента... Тем более он и привёл его в Париж... У Лео всё нормально в ПСЖ... Сейчас для него главное добраться в Катар без травм... А там всё решит судьба... В Барсе ему точно делать и доказывать уже нечего...
    протон
    протон ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Шейхи не глупые, для них Месси это путь к легализации их липовых спонсоров владельца. Имея такого футболиста можно и публику привлечь и даже новых спонсоров найти на огромный контракт. Думаю его бы продлили даже с игровыми проблемами как в прошлом сезоне, а тут он ещё и поиграть в футбол решил как в старые-добрые. Странно только что Мбаппе такой контракт дали и по сути все финансовые плюсы отдали на продление, видимо уж очень боссов ПСЖ задели слова Реала и Тебаса, решили всеми способами не отпускать Мбаппе, но на эти деньги они могли привезти Нкунку и ещё несколько хороших футболистов. Хотя не факт, что ещё не привезут следующим летом)
    протон
    протон
    сегодня в 00:14
    С имиджевой точки зрения, очевидно сильный ход.
    Для тех, кто смотрит футбол давно, Месси ассоциировался и будет ассоциироваться только с Барселоной. А вот для нового поколения болельщиков, если Месси проведёт в Париже не пару лет, а хотя бы четыре-пять, да ещё и закончит там карьеру - уже с ПСЖ. Плюс Месси не производит впечатления человека, который будет токсичить, если сильно сдаст и не будет игроком основы. Так что для всех сторон хороший вариант, если самому Месси это интересно.
    протон
    протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Месси очень сильно прибавил в последние месяцы. В ПСЖ понимают, что подписывают снова лучшего в мире. Если не будет коллапсов уровня барсовских, Лео может играть на запредельном уровне неожиданно много. Примеры показывают, что и 40 лет уже не предел.
    Из-за Месси стал смотреть ПСЖ. И получаю удовольствие от креатива. Полагаю, владельцы клуба понимают, что подобных мне по миру наберется немало
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:55
    В нынешнем сезоне у Месси дела идут вполне хорошо, стал забивать и раздавать ассисты, ему стоит остаться и продолжать играть в Европе. Тем более его ценят, и есть огромная польза для клуба.
    амурец
    амурец
    вчера в 23:46
    Шейхи всё ещё не наигрались с безделушкой?
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 23:30
    Опять эти разговоры о Месси
    adekvat
    adekvat
    вчера в 23:18
    100 процентов свалит, 99 в Реал.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:56
    "В парижском клубе понимают ценность Месси в спортивном и коммерческом плане". Конечно, ПСЖ хочет сохранить ценный кадр, но всё будет зависеть от Месси
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 22:39
    Ему в последние свои сезоны достаточно будет забить 10+, и отдать пасов 10+. Зачтут за положительный результат.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:04
    Думаю что останется,рано ему ещё в млс!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:59
    Убедить могут только большие деньги 💰 💰 💰 чтобы продлить контракт.
    Гость
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