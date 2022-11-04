В ПСЖ верят, что смогут подписать новый контракт с Месси

В ПСЖ верят, что смогут подписать с нападающим Лионелем Месси новое соглашение.
Сообщается, что порядок вещей на данный момент позволяет полагать, что если парижане предложат аргентинцу новый договор, тот подпишет его без сомнений. Но после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов Месси решил полностью сконцентрироваться на чемпионате мира в Катаре. Он попросил до окончания турнира не продолжать переговоры по новому контракту. После мундиаля нападающий решит, где он хочет продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может переехать в клуб из МЛС.
В парижском клубе понимают ценность Месси в спортивном и коммерческом плане, скорее всего, ему предложат соглашение по системе «1+1».
Для тех, кто смотрит футбол давно, Месси ассоциировался и будет ассоциироваться только с Барселоной. А вот для нового поколения болельщиков, если Месси проведёт в Париже не пару лет, а хотя бы четыре-пять, да ещё и закончит там карьеру - уже с ПСЖ. Плюс Месси не производит впечатления человека, который будет токсичить, если сильно сдаст и не будет игроком основы. Так что для всех сторон хороший вариант, если самому Месси это интересно.
Для тех, кто смотрит футбол давно, Месси ассоциировался и будет ассоциироваться только с Барселоной. А вот для нового поколения болельщиков, если Месси проведёт в Париже не пару лет, а хотя бы четыре-пять, да ещё и закончит там карьеру - уже с ПСЖ. Плюс Месси не производит впечатления человека, который будет токсичить, если сильно сдаст и не будет игроком основы. Так что для всех сторон хороший вариант, если самому Месси это интересно.