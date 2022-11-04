В ПСЖ верят, что смогут подписать новый контракт с Месси

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вчера, 21:55

В ПСЖ верят, что смогут подписать с нападающим новое соглашение.

Сообщается, что порядок вещей на данный момент позволяет полагать, что если парижане предложат аргентинцу новый договор, тот подпишет его без сомнений. Но после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов Месси решил полностью сконцентрироваться на чемпионате мира в Катаре. Он попросил до окончания турнира не продолжать переговоры по новому контракту. После мундиаля нападающий решит, где он хочет продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может переехать в клуб из МЛС .

В парижском клубе понимают ценность Месси в спортивном и коммерческом плане, скорее всего, ему предложат соглашение по системе «1+1».