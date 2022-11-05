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Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»

вчера, 23:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

Это ошибка Федотова. Когда готовишься к игре, то разбираешь соперника: его сильные и слабые стороны. «Нижний» подготовился и перекрыл фланги. Схема Федотова не работала — надо было перестраиваться.

Обычно против таких защитных вариантов играют два нападающих и пять полузащитников. Возьмём первый тайм в плане созидания: Обляков — ноль, Зделар — ноль, Мендес — ноль, Гаич — ноль, Карраскаль с Мединой — ноль. Просто шесть человек выпало, которые должны разыгрывать впереди, а тут вообще ничего.

Если ты разбираешь схему, то надо находить изъяны. А мы вообще ничего не увидели. ЦСКА мог выиграть сегодня только за счёт стандартов и дальних ударов. А кто-нибудь за первый круг у ЦСКА забил с дальней дистанции? Так что это ошибка Федотова. Он начал поздно искать варианты. У Федотова отсутствует вариативность схем, а все уже подстроились.

«Пари НН» выиграл игру, ничего не выдумывая. Они просто грамотно организовали оборону с выходом в контратаку, и стандарт сработал. Понятно, что там Ермаков ошибся, но так или иначе. Впереди у ЦСКА вообще ничего не было. Все обострения и нагнетания может один человек — Кучаев, но этого мало.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:26
Согласен с Массалитиным. Не хватает товарищу Федотову гибкости в мыслях. Со всеми противниками команда играет одинаково в давление. Все иностранцы не тянут( да и не стоят тех денег).Нет технарей, забивал. С такой игрой мимо тройки могут пролететь
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:03, ред.
Это не ошибка, это стиль максимума Федотова.

Так бывает часто когда человек попадает в среду которая ему сопротивляется. Мы много смеялись над сменой главных тренеров в "Спартаке", но их поиск оказывается более удачным чем упорство новых хозяйчиков ЦСКА.

Перемены назрели, команда играет одинаково все последние игры и с предсказуемым результатом. Но сейчас будут цепляться за четырёхмесячный перерыв как панацею, когда, мол, он сам приступит к подготовке и сотворит чудо возрождения.

Сами повыгоняли своих воспитанников и понабрали хрен знает кого; ещё недавно и в голову бы не пришло что в основе будет 8(!) гастарбайтеров. Больше похоже на прачечную.
minai
minai
вчера в 23:22
И что? Перечисленных Масалитиным нулевых надо выгнать, и купить новых. Так шоле?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19
Сто процентов. Даже к бабке гадалке не ходить.
Гость
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