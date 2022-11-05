Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

Это ошибка Федотова. Когда готовишься к игре, то разбираешь соперника: его сильные и слабые стороны. «Нижний» подготовился и перекрыл фланги. Схема Федотова не работала — надо было перестраиваться.

Обычно против таких защитных вариантов играют два нападающих и пять полузащитников. Возьмём первый тайм в плане созидания: Обляков — ноль, Зделар — ноль, Мендес — ноль, Гаич — ноль, Карраскаль с Мединой — ноль. Просто шесть человек выпало, которые должны разыгрывать впереди, а тут вообще ничего.

Если ты разбираешь схему, то надо находить изъяны. А мы вообще ничего не увидели. ЦСКА мог выиграть сегодня только за счёт стандартов и дальних ударов. А кто-нибудь за первый круг у ЦСКА забил с дальней дистанции? Так что это ошибка Федотова. Он начал поздно искать варианты. У Федотова отсутствует вариативность схем, а все уже подстроились.