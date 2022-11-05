Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).
Это ошибка Федотова. Когда готовишься к игре, то разбираешь соперника: его сильные и слабые стороны. «Нижний» подготовился и перекрыл фланги. Схема Федотова не работала — надо было перестраиваться.
Обычно против таких защитных вариантов играют два нападающих и пять полузащитников. Возьмём первый тайм в плане созидания: Обляков — ноль, Зделар — ноль, Мендес — ноль, Гаич — ноль, Карраскаль с Мединой — ноль. Просто шесть человек выпало, которые должны разыгрывать впереди, а тут вообще ничего.
Если ты разбираешь схему, то надо находить изъяны. А мы вообще ничего не увидели. ЦСКА мог выиграть сегодня только за счёт стандартов и дальних ударов. А кто-нибудь за первый круг у ЦСКА забил с дальней дистанции? Так что это ошибка Федотова. Он начал поздно искать варианты. У Федотова отсутствует вариативность схем, а все уже подстроились.
«Пари НН» выиграл игру, ничего не выдумывая. Они просто грамотно организовали оборону с выходом в контратаку, и стандарт сработал. Понятно, что там Ермаков ошибся, но так или иначе. Впереди у ЦСКА вообще ничего не было. Все обострения и нагнетания может один человек — Кучаев, но этого мало.
Так бывает часто когда человек попадает в среду которая ему сопротивляется. Мы много смеялись над сменой главных тренеров в "Спартаке", но их поиск оказывается более удачным чем упорство новых хозяйчиков ЦСКА.
Перемены назрели, команда играет одинаково все последние игры и с предсказуемым результатом. Но сейчас будут цепляться за четырёхмесячный перерыв как панацею, когда, мол, он сам приступит к подготовке и сотворит чудо возрождения.
Сами повыгоняли своих воспитанников и понабрали хрен знает кого; ещё недавно и в голову бы не пришло что в основе будет 8(!) гастарбайтеров. Больше похоже на прачечную.
Так бывает часто когда человек попадает в среду которая ему сопротивляется. Мы много смеялись над сменой главных тренеров в "Спартаке", но их поиск оказывается более удачным чем упорство новых хозяйчиков ЦСКА.
Перемены назрели, команда играет одинаково все последние игры и с предсказуемым результатом. Но сейчас будут цепляться за четырёхмесячный перерыв как панацею, когда, мол, он сам приступит к подготовке и сотворит чудо возрождения.
Сами повыгоняли своих воспитанников и понабрали хрен знает кого; ещё недавно и в голову бы не пришло что в основе будет 8(!) гастарбайтеров. Больше похоже на прачечную.