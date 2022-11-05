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Орлов: «Чистяков мыслями уже в другой команде. Возможно, в „Ахмате“»

вчера, 22:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

С Чистяковым и так уже все ясно. Он же давал интервью, что он получает мало игровой практики, что ему хотелось бы больше, он недоволен. И, судя по всему, он уже мыслями в другой команде. По имеющейся у меня информации этой командой может стать как раз «Ахмат».

Был какой-то разобранный, видно было. Он ведь чувствует, что у него не складывается в «Зените», а он хочет играть в сборной России. Тем более, что Карпин на него рассчитывает. И ему нужно больше игрового времени, но конкуренции с Ловреном и Родригао он не выдерживает. Поэтому, вероятно, и решился на такой ход.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:43, ред.
Вот Геннадий Сергеевич всё и разложил по полочкам...
1.Хочешь играть у Карпина - косячь........
2.Хочешь сменить клуб - косячь...
3.Дал интервью - подтверди косяком...
4.Проигрываешь конкуренцию - усугуби ситуацию...
5.Надоела лавка - отдай мяч Конате и сыграй рукой в штрафной...
))))

По мнению обывателей - Чистяков ошибся...
По мнению Орлова - он "решился на такой ход"...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:46
Такой анализ поражения не принимается.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:07
    протон
    протон
    вчера в 23:48
    А зачем его брали в Зенит? Но Орлов здесь последователен, он всегда критиковал Чистякова.
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов
    вчера в 23:35
    свалили всё на чистякова,а то что негретята вату валяли,а ну да их нельзя трогать
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:01
    .
    n337rzz3xfba
    n337rzz3xfba
    вчера в 22:59
    Вот и в Зените пошли разговоры
    Гость
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