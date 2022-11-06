Артета: «Наши игроки способны обыгрывать серьёзных соперников на их поле»

Главный тренер «Арсенала» высоко отозвался об игре своей команды в матче АПЛ против «Челси» (1:0).

Разумеется, мы стремились вернуться на позицию лидера чемпионата, но конкуренция очень высока. Мы заслужили победу в гостевом поединке против сильного коллектива.

Удивительно, как столь молодая команда смогла показать зрелость, самообладание и характер — мы играли в свой футбол.

Наши игроки способны обыгрывать серьезных соперников на их поле, сегодняшняя игра это показывает.