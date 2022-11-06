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Артета: «Наши игроки способны обыгрывать серьёзных соперников на их поле»

вчера, 18:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко отозвался об игре своей команды в матче АПЛ против «Челси» (1:0).

Разумеется, мы стремились вернуться на позицию лидера чемпионата, но конкуренция очень высока. Мы заслужили победу в гостевом поединке против сильного коллектива.

Удивительно, как столь молодая команда смогла показать зрелость, самообладание и характер — мы играли в свой футбол.

Наши игроки способны обыгрывать серьезных соперников на их поле, сегодняшняя игра это показывает.

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Все комментарии
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:04
Я лично, как болельщик Челси и не только Челси, желаю канонирам стать чемпионами. Большие симпатии к клубу со времен Арсена Венгера остались!
Как эта молодежь возила сильные клубы у меня на памяти)
протон
протон
вчера в 22:54
Игроки Челси языком чесали, Обама особенно.
Игроки Арсенала только призывали заткнутся.
Сегодня заткнули и на поле. Весь матч возили, Челси только рубили игроков. В атаке только выносили как в лучших традициях Кристал Пелас.
Артета сейчас на равне с Пепом лучшие...
Артета удивляет, похоже мы были к нему несправедливы
Если Арсенал вдруг выиграет АПЛ и ЛЕ и при этом сборная Франции станет чемпионом мира, будет ли Салиба в тройке претендентов на ЗМ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:11
Отмечу То, что у команды появился характер! Это хорошо,особенно когда наш состав является самым молодым в этом сезоне! Каждый матч это закалка для наших игроков, но о чемпионстве пока говорить рано. У нас есть 11-13 игроков хорошего уровня, но этой обоймы слишком мало для победы в АПЛ! Зимой нужно усиливать состав и брать желательно уже готовых бойцов, тем более, что январь у нас будет просто космическим...игра с Ньюкаслом который сейчас просто шикарен, далее дерби с тоттенхэмом, далее игра с Сити и МЮ, вот если пройдем этот отрезок с минимальными очковыми потерями, тогда и можно будет говорить о победах над серьезными соперниками! Удачи нам ПУШКАРИ!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:53
Арсенал уже не тот что раньше,может и чемпионом стать!
Гость
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