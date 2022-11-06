Артета: «Наши игроки способны обыгрывать серьёзных соперников на их поле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко отозвался об игре своей команды в матче АПЛ против «Челси» (1:0).
Разумеется, мы стремились вернуться на позицию лидера чемпионата, но конкуренция очень высока. Мы заслужили победу в гостевом поединке против сильного коллектива.
Удивительно, как столь молодая команда смогла показать зрелость, самообладание и характер — мы играли в свой футбол.
Наши игроки способны обыгрывать серьезных соперников на их поле, сегодняшняя игра это показывает.
Игроки Арсенала только призывали заткнутся.
Сегодня заткнули и на поле. Весь матч возили, Челси только рубили игроков. В атаке только выносили как в лучших традициях Кристал Пелас.
Артета сейчас на равне с Пепом лучшие...
Артета удивляет, похоже мы были к нему несправедливы
Если Арсенал вдруг выиграет АПЛ и ЛЕ и при этом сборная Франции станет чемпионом мира, будет ли Салиба в тройке претендентов на ЗМ?
Игроки Арсенала только призывали заткнутся.
Сегодня заткнули и на поле. Весь матч возили, Челси только рубили игроков. В атаке только выносили как в лучших традициях Кристал Пелас.
Артета сейчас на равне с Пепом лучшие...
Артета удивляет, похоже мы были к нему несправедливы
Если Арсенал вдруг выиграет АПЛ и ЛЕ и при этом сборная Франции станет чемпионом мира, будет ли Салиба в тройке претендентов на ЗМ?