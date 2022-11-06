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«Арсенал» минимально обыграл КАМАЗ

вчера, 19:28
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

КАМАЗ минимально уступил «Арсеналу» в матче 17-го тура Первой лиги (0:1).

Взятие ворот произошло на 12-й минуте — отличился Арутюн Григорян.

КАМАЗ идет на 6-м месте (27 очков), «Арсенал» занимает 5-ю строчку (28 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:45
Матч вытащил кипер Арсенала. Поймал кураж. И у КАМАЗа страдает реализация моментов. Необходимо отработать завершение так. Столько моментов было упущено. Ну 6 место тоже не плохо, после первого круга. Думаю на 2 круг цель будет занять место в 10. За выход идут: Алания, Балтика, Рубин, Енисей и Арсенал. Именно среди них будет основная заруба на остатке сезона. Потолком КАМАЗа будет 5 место (для РПЛ нет бюджета увы)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:25
А другой Арсенал обыграл Челси.

Все пушкари мира могут сегодня пить "Арсенальное" крепкое!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:35
Арсенал хочет обратно в премьер - лигу.
Гость
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