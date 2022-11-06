«Арсенал» минимально обыграл КАМАЗ

КАМАЗ минимально уступил «Арсеналу» в матче 17-го тура Первой лиги (0:1).
Взятие ворот произошло на 12-й минуте — отличился Арутюн Григорян.
КАМАЗ идет на 6-м месте (27 очков), «Арсенал» занимает 5-ю строчку (28 пунктов).
КАМАЗ минимально уступил «Арсеналу» в матче 17-го тура Первой лиги (0:1).
Взятие ворот произошло на 12-й минуте — отличился Арутюн Григорян.
КАМАЗ идет на 6-м месте (27 очков), «Арсенал» занимает 5-ю строчку (28 пунктов).
Все пушкари мира могут сегодня пить "Арсенальное" крепкое!
Все пушкари мира могут сегодня пить "Арсенальное" крепкое!