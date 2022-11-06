«Алания» уступила «Балтике», но продолжает лидировать в Первой лиге.

«Балтика» выиграла у «Алании» в матче 17-го тура Первой лиги (2:1).
Владислав Лазарев на 25-й минуте вывел хозяев вперед, а Гедеон Гузина на 45+3-й удвоил преимущество команды. У гостей в самом конце встречи голом отличился Николай Гиоргобиани - взятие ворот произошло на 90+4-й минуте.
«Балтика» идет на 2-м месте (32 очка), «Алания» лидирует в таблице (35 баллов).
Балтийцев с заслуженной Победой .
Начало матча очень здорово начался для Алании , но первая же контракта Балтики сразу привела к пропущенному голу . И тут как будто всё перевернулось в игре Алании, ничего не стало получатся, потери мяча в простых ситуациях и как следствие второй пропущенный гол в концовке первого тайма . Второй тайм произведенны были замены в перерыве и команда опять начала с хороших атак , но опять же неточности в завершающей стадии. И так матч проходил до финального свистка . Но в конце тайма со штрафного Гиоргобиани без каких-то шансов для вратаря отправил мяч в девятку . Точно такой же гол со штрафного он забил и в ворота Зенита в кубке России . Матч так и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Надеюсь это не помешает Алании оставаться на верхней строчке турнирной таблице до конца чемпионата .
Удачи тебе Алания и ждём тебя в РПЛ !
Балтийцев с заслуженной Победой .
Начало матча очень здорово начался для Алании , но первая же контракта Балтики сразу привела к пропущенному голу . И тут как будто всё перевернулось в игре Алании, ничего не стало получатся, потери мяча в простых ситуациях и как следствие второй пропущенный гол в концовке первого тайма . Второй тайм произведенны были замены в перерыве и команда опять начала с хороших атак , но опять же неточности в завершающей стадии. И так матч проходил до финального свистка . Но в конце тайма со штрафного Гиоргобиани без каких-то шансов для вратаря отправил мяч в девятку . Точно такой же гол со штрафного он забил и в ворота Зенита в кубке России . Матч так и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Надеюсь это не помешает Алании оставаться на верхней строчке турнирной таблице до конца чемпионата .
Удачи тебе Алания и ждём тебя в РПЛ !