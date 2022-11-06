«Алания» уступила «Балтике», но продолжает лидировать в Первой лиге.

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вчера, 19:24

«Балтика» выиграла у «Алании» в матче 17-го тура Первой лиги (2:1).

Владислав Лазарев на 25-й минуте вывел хозяев вперед, а Гедеон Гузина на 45+3-й удвоил преимущество команды. У гостей в самом конце встречи голом отличился Николай Гиоргобиани - взятие ворот произошло на 90+4-й минуте.

«Балтика» идет на 2-м месте (32 очка), «Алания» лидирует в таблице (35 баллов).