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«Алания» уступила «Балтике», но продолжает лидировать в Первой лиге

вчера, 19:24
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 1Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Балтика» выиграла у «Алании» в матче 17-го тура Первой лиги (2:1).

Владислав Лазарев на 25-й минуте вывел хозяев вперед, а Гедеон Гузина на 45+3-й удвоил преимущество команды. У гостей в самом конце встречи голом отличился Николай Гиоргобиани - взятие ворот произошло на 90+4-й минуте.

«Балтика» идет на 2-м месте (32 очка), «Алания» лидирует в таблице (35 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:47
Победы Алании не удалось. жаль(
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Балтика при поддержке своих болельщиков добилась столь нужной победы над лидером! Было несколько тревожно за результат , ведь последние время Балтика несколько "забуксовала" и могла играть на ничью со столь сильным соперником! Но Балда выиграла с чем я её от души поздравляю!
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:17
Пусть работает у нас,пока жирком не обрастёт.А вот,что пару-тройку игроков стибрят "старшие товарищи",это точно.И боюсь,что уже зимой.И тогда-вниз...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:15
Ужасно играет "Балтика" вторые таймы! Хорошо что хоть сегодня не свалились к ничьей.А то с "Рубином" вели 2-0 и 3-1,и в итоге-ничья,да ещё перед этим такая же ситуация была в последних турах не раз.И всё-не игровые проблемы,а чисто организационные и психологические.Серёге что-то надо делать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:59
Игнашевича надо просить вернуться в свой родной клуб.
drug01
drug01
вчера в 19:56
Осечка лидера но надо играть дальше
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50, ред.
«Алания» уступила «Балтике», но продолжает лидировать в Первой лиге.
Балтийцев с заслуженной Победой .
Начало матча очень здорово начался для Алании , но первая же контракта Балтики сразу привела к пропущенному голу . И тут как будто всё перевернулось в игре Алании, ничего не стало получатся, потери мяча в простых ситуациях и как следствие второй пропущенный гол в концовке первого тайма . Второй тайм произведенны были замены в перерыве и команда опять начала с хороших атак , но опять же неточности в завершающей стадии. И так матч проходил до финального свистка . Но в конце тайма со штрафного Гиоргобиани без каких-то шансов для вратаря отправил мяч в девятку . Точно такой же гол со штрафного он забил и в ворота Зенита в кубке России . Матч так и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Надеюсь это не помешает Алании оставаться на верхней строчке турнирной таблице до конца чемпионата .
Удачи тебе Алания и ждём тебя в РПЛ !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:28
Хоть Алания и оступилась, но в Премьер-Лигу они выйдут.
Гость
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