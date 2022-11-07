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Индзаги: «Мы должны играть более организованно, владеть инициативой»

сегодня, 12:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Ювентуса» (0:2).

Мы здорово действовали в первом тайме, и при такой игре на этом стадионе просто нельзя уходить на перерыв при счете 0:0. Это досадно. Вторую половину встречи мы начали неплохо, но контратака привела к пропущенному голу. Наша командная игра стала немного хуже, но мы все еще могли сравнять счет, но потом вновь пропустили. Это болезненное поражение в большом матче против нашего главного соперника. Разумеется, счет 0:2 не отражает сути игры. Но это футбол.

Увы, эпизоды решают исход таких поединков – «Ювентус» забил своим первым ударом по воротам после контратаки, и реакция оказалась невнятной. Мы должны играть более организованно, владеть инициативой. Мы одержали четыре победы подряд, и это поражение может негативно на нас подействовать в плане психологии, ибо это был важный поединок. Нам нужно работать над стабильностью.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:00
В плане психологии всё просто переоценили свои силы! А так относиться к Юве, даже находящемся в кризисе нельзя! Вот и получили по самые помидоры!
kwrbz7gtrhq2
kwrbz7gtrhq2
сегодня в 13:52
Не парься, нам такой принтер очень нравится!
drug01
drug01
сегодня в 13:49
Вот что значит осечка и пошли уже волны
Гость
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