Индзаги: «Мы должны играть более организованно, владеть инициативой»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Ювентуса» (0:2).

Мы здорово действовали в первом тайме, и при такой игре на этом стадионе просто нельзя уходить на перерыв при счете 0:0. Это досадно. Вторую половину встречи мы начали неплохо, но контратака привела к пропущенному голу. Наша командная игра стала немного хуже, но мы все еще могли сравнять счет, но потом вновь пропустили. Это болезненное поражение в большом матче против нашего главного соперника. Разумеется, счет 0:2 не отражает сути игры. Но это футбол.

Увы, эпизоды решают исход таких поединков – «Ювентус» забил своим первым ударом по воротам после контратаки, и реакция оказалась невнятной. Мы должны играть более организованно, владеть инициативой. Мы одержали четыре победы подряд, и это поражение может негативно на нас подействовать в плане психологии, ибо это был важный поединок. Нам нужно работать над стабильностью.