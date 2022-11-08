Обескровленная Франция и обезглавленная Мексика. Главные потери ЧМ

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сегодня, 09:50

Список травмированных и восстанавливающихся пополняется.

Все меньше времени остается до чемпионата мира в Катаре, и все более конкретными становятся те потери, которые понесут отдельные сборные. А без них никак. И всякий раз это воспринимается как трагедия, особенно если в списке потерь очень сильные игроки. Ведь чемпионат мира проходит раз в четыре года, и каждое участие – это отдельный карьерный шанс, которых больше может не быть. Тем больнее каждый раз осознавать, что тот или иной ключевой футболист вынужден будет пропустить ЧМ из-за травмы. Давайте посмотрим на сборные и потери в них, которые уже точно определены и которые только могут случиться.

Англия

Рис Джеймс. Игрок «Челси» получил травму колена в матче с «Миланом» в прошлом месяце. Сейчас врачи говорят, что он восстанавливается с опережением графика. Так что теоретически еще может попасть на турнир.

Кайл Уокер. У защитника «Манчестер Сити» было шесть недель, чтобы восстановить свою физическую форму после операции на паху. Но он сам говорит, что не уверен в своем попадании в состав сборной теперь.

Калвин Филипс. Еще один игрок «Манчестер Сити», который получил повреждение в сентябре. Однако Хосеп Гвардиола уверен, что с вывихом плеча Филипс справится вовремя, наберет форму и еще сыграет на чемпионате мира.

Кайл Уокер-Питерс. А вот крайний защитник «Саутгемптона» наверняка ЧМ пропустит. Потому что выбыл до конца года из-за травмы подколенного сухожилия в конце октября в матче с «Борнмутом».

Бен Чилуэлл. И левый защитник «Челси» не сыграет в Катаре, потому что получил серьезную травму подколенного сухожилия в победном матче в Лиге чемпионов с загребским «Динамо».

Эмиль Смит-Роу. Травма паха не позволила ему присоединиться в этом сезоне к прорыву «Арсенала». Он почти не играл в чемпионате. После операции выбыл до конца года.

Уэльс

Том Лоуренс. Нападающий «Рейнджерс» усугубил травму колена и теперь наверняка не сыграет на чемпионате мира. Он будет восстанавливаться почти до конца года.

Джо Аллен. Более известный хавбек из «Суонси» не играл более месяца после травмы подколенного сухожилия. Но главный тренер «Суонси» Рассел Мартин считает, что шансы у Аллена еще есть.

Франция

Нголо Канте. Начнем с того, что у французов пока самый внушительный список потерь. Среди наиболее известных имен – Канте. Он пропустит ЧМ из-за операции на подколенном сухожилии.

Поль Погба. А Погба, который несмотря на любые проблемы в клубах, выступал в сборной всегда на высоком уровне, перенес операцию на колене. Врачи говорят, что ему нужно больше времени на восстановление, хотя травму получил еще летом.

Уэсли Фофана. Одноклубник Канте получил повреждение в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов и вряд ли успеет восстановиться и набрать форму к чемпионату мира.

Люка Эрнандес. Тут все более оптимистично. Травма паха, полученная в игре «Баварии» с «Барселоной», оказалась не такой серьезной, и он близок к возвращению в форму.

Рафаэль Варан. Защитник МЮ покинул поле в матче с «Челси» в слезах, видимо, понимая, насколько все плохо может для него обернуться. Эрик тен Хаг считает, что Варан восстановится аккурат к чемпионату мира. Но ведь после большой паузы нужно будет набирать форму. А Дидье Дешам не очень любит брать на такие турниры недолеченных или игроков не в кондиции. Но вдруг для Варана сделает исключение.

Антони Марсьяль. То же самое касается Марсьяля. Он вроде бы вернулся после травмы спины, однако форму еще толком не набрал. И для Дешама он явно менее ценен, чем Варан. Для него вряд ли будет исключение, если он не проявит свою форму в последний момент.

Бразилия

Артур Мело. Полузащитник заранее в соцсетях написал, что не ожидает своего вызова на чемпионат мира, потому что травма бедра не позволит ему там сыграть. Как видим по окончательной заявке бразильцев, он был прав. А вот плохие прогнозы по Ришарлисону не оправдались, и форварда «Тоттенхэма» в состав включили. А ведь еще 15 октября он был замечен на костылях.

Филиппе Коутиньо. Наверное, в нынешних реалиях Коутиньо сложно назвать ключевым игроком для Бразилии, но на его появление на ЧМ можно было рассчитывать. А теперь – нет. Он из-за травмы бедра так и не сыграет в Катаре.

Португалия

Диогу Жота. Нападающий пропустит чемпионат мира после того, как его вынесли на носилках с поля из-за травмы бедра в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в конце октября.

Педру Нету. Нападающий «Вулверхэмптона» тоже не сыграет в Катаре, потому что повредил голеностоп еще в начале прошлого месяца, и ему потребовалась операция.

Пепе. В «Порту» считают, что 39-летний ветеран пропустит несколько матчей из-за проблем с коленом. Но все может быть не так плохо.

Нуну Мендеш. А этот крайний защитник выбыл на несколько недель из-за мышечных проблем. В общем-то, если Фернанду Сантуш захочет, то Мендеша может позвать в любом случае.

Германия

Тимо Вернер. Очень обидная потеря. Форвард «Лейпцига» повредил голеностоп в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» несколько дней назад.

Марко Ройс. 33-летний капитан дортмундской «Боруссии» повредил связки еще в сентябре. Он все же вернулся на поле, но форма оставляет желать лучшего. И его могут не взять на ЧМ . А напомним, что триумфальный чемпионат мира 2014 года он тоже пропустил из-за травмы колена.

Лерой Сане. У 26-летнего полузащитника «Баварии» была травма левого бедра, однако он вернулся к тренировкам в начале ноября и может быть доступен для сборной.

Нидерланды

Джорджиньо Вейналдум. 31-летний полузащитник получил перелом ноги еще летом, проведя всего один матч в аренде за «Рому». Так что вернется еще нескоро.

Бруно Мартинс-Инди. Защитник получил повреждение в сентябрьском матче между АЗ и «Аяксом». Восстановление затянулось.

Бельгия

Алексис Салемакерс. Полузащитник «Милана» повредил колено и вряд ли вернется до конца года. В отличие от соседа по городу, но из «Интера» — Ромелу Лукаку. У него все шансы сыграть, пусть и не со стартовых матчей.

Испания

Кепа Аррисабалага. Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подтвердил, что из-за травмы стопы, полученной в октябрьском матче с «Брайтоном», Кепа на чемпионате мира не сыграет.

Аргентина

Пауло Дибала. 28-летний форвард пропустит ЧМ после того, как в начале октября получил травму бедра, исполняя пенальти за «Рому» в Серии А.

Мексика

Рауль Хименес. Нападающий «Вулверхэмптона» не играл с 31 августа из-за травмы паха. Но попытается успеть восстановиться к ЧМ .

Хесус Корона. Он сломал ногу в августе, однако восстанавливается с опережением графика. При этом в «Севилье» уверены, что на чемпионате мира все равно не сыграет. Надо отметить особую боль мексиканцев, не хватающих звезд с неба. И Хименес, и Корона – ключевые игроки для не самой сильной сборной. И их возвращения будут ждать с нетерпением, даже если стартовать придется без них.

Южная Корея

Сон Хын-Мин. Нападающий «Тоттенхэма» крайне важен для корейской сборной, поэтому на его восстановление тоже будут молиться. Он перенес операцию на лицевой кости после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов с «Марселем». Однако в клубе уверены, что к ЧМ он все-таки успеет вернуться.

Уругвай

Рональд Араухо. Еще в сентябре «Барселона» заявила, что защитник, скорее всего, чемпионат мира из-за повреждения бедра. Но в предварительный состав сборной его все же включили.

Канада

Атиба Хатчинсон. Да, многие его помнят, и 39-летний ветеран у Канады капитанит. Но в нынешнем сезоне за «Бешикташ» не играл после травмы в предсезонке. Хотя почти восстановился и еще может успеть к ЧМ .

Альфонсо Дэвис. Крайний защитник «Баварии» и одна из главных звезд Канады на ЧМ все же сыграет. Хотя получил травму подколенного сухожилия, она оказалась не такой опасной.

Сенегал

Буна Сарр. Защитник «Баварии» в сентябре перенес операцию на колене, поэтому точно не сыграет на чемпионате мира.