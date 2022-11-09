Аршавин: «Африканские сборные могут удивить на ЧМ-22»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал своего фаворита ЧМ-22.
Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных.
На прошлом ЧМ вообще особых неожиданностей в группах не было - с некоторой натяжкой на сенсацию можно считать разве что Японию. А вот в 2014 году было гораздо больше разнообразия - удивили Коста-Рика, Нигерия и Алжир. Причем костариканцы добрались аж до 1/4 и только по пенальти проиграли Голландии.
Я думаю что и в этот раз команды "выскочки" будут, но их потолок - это 1/8 финала.
На прошлом ЧМ вообще особых неожиданностей в группах не было - с некоторой натяжкой на сенсацию можно считать разве что Японию. А вот в 2014 году было гораздо больше разнообразия - удивили Коста-Рика, Нигерия и Алжир. Причем костариканцы добрались аж до 1/4 и только по пенальти проиграли Голландии.
Я думаю что и в этот раз команды "выскочки" будут, но их потолок - это 1/8 финала.