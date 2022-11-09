Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Аршавин: «Африканские сборные могут удивить на ЧМ-22»

вчера, 16:16

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал своего фаворита ЧМ-22.

Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Газзаев высказался о контрольном матче сборных Таджикистана и России
Вчера, 20:59
Билялетдинов: «То, что переподписали Сычевого — это правильно»
Вчера, 20:21
Сёмин высказался о вызове Ловрена в сборную Хорватии на чемпионат мира
Вчера, 20:09
Колосков: «Нужно, чтобы сборная собиралась, готовилась»
Вчера, 19:54
Гаврилов: «На Ловрена надеются в сборной Хорватии, раз зовут на мундиаль»
Вчера, 18:53
Кечинов отреагировал на слова Карреры о возможной работе в «Зените» и ЦСКА
Вчера, 17:21
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:00
В двух - трёх отдельных матчах в группах команды из Африки удивить могут. Могут напрягаясь, через силу, выиграть в следующем после выхода из группы матче, но на этом их успехи закончатся. Связано это с отсутствием игровой дисциплины как всей команды, так и отдельных игроков. Я бы назвал стиль их игры анархическим, т.е. беспорядочным, который не позволит им добиться мало - мальских успехов в матчах с организованными, дисциплинированными в игровом плане командами.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:34, ред.
На каждом Чемпионате мира бывает пару команд, которых мы не причисляем к фаворитам, а они преподносят сюрпризы. Но, как правило, эти сюрпризы происходят на групповом этапе, а на стадии плей-офф сказка заканчивается.

На прошлом ЧМ вообще особых неожиданностей в группах не было - с некоторой натяжкой на сенсацию можно считать разве что Японию. А вот в 2014 году было гораздо больше разнообразия - удивили Коста-Рика, Нигерия и Алжир. Причем костариканцы добрались аж до 1/4 и только по пенальти проиграли Голландии.

Я думаю что и в этот раз команды "выскочки" будут, но их потолок - это 1/8 финала.
LOpp
LOpp
вчера в 16:42
в Катаре жарко, поэтому у африканских команд преимущество
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 