Аршавин: «Африканские сборные могут удивить на ЧМ-22»

Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита ЧМ -22.

Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных.