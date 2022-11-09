Газзаев высказался о контрольном матче сборных Таджикистана и России

Экс-тренер ЦСКА высказался о важности контрольного матча сборных Таджикистана и России.

У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Карпин вызвал много новых молодых футболистов — будет интересно! Тем более ФИФА дала добро на проведение этого матча, поэтому мы получим очки в рейтинг.