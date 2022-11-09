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Газзаев высказался о контрольном матче сборных Таджикистана и России

вчера, 20:59
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17.11.2022 в 18:00 Не начался

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о важности контрольного матча сборных Таджикистана и России.

У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Карпин вызвал много новых молодых футболистов — будет интересно! Тем более ФИФА дала добро на проведение этого матча, поэтому мы получим очки в рейтинг.

Сборная России обязана использовать любые возможности провести официальный матч — это очень важно. Национальная команда должна жить! Без разницы — находимся мы в изоляции или нет. Через полгода или год всё может уже поменяться. Нас потихоньку начинают возвращать? Я бы не стал говорить раньше времени. РФС и Минспорту необходимо постоянно находиться в контакте с ФИФА и УЕФА. После ночи всегда наступает день! Возвращение рейтинговых очков — первая ласточка. Такие матчи очень полезны!

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