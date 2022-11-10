Лазович: «Считаю, что Сербия может далеко дойти на чемпионате мира»

Бывший футболист «Зенита» и сборной Сербии поделился ожиданиями от выступления сербской команды на предстоящем чемпионате мира.

На мой взгляд, Франция – главный фаворит турнира, а Килиан Мбаппе может стать главной звездой Мундиаля. Хотя на этом чемпионате мира очень много качественных команд, которые могут удивить. Одна из них – Сербия, которая показывает отличный уровень игры в последнее время.

Считаю, что Сербия может далеко дойти на этом турнире, хотя группа совсем непростая. У нас есть мастерство, мы показываем хорошую, стабильную игру на протяжении года и нам по силам выйти из группы. Эта команда уже доказала, что может со всеми играть на равных, но нельзя забывать, что чемпионат мира – очень сложный турнир, здесь нет проходных матчей. Думаю, многое будет зависеть от первой игры в группе с Бразилией.