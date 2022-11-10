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Лазович: «Считаю, что Сербия может далеко дойти на чемпионате мира»

вчера, 13:45

Бывший футболист «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович поделился ожиданиями от выступления сербской команды на предстоящем чемпионате мира.

На мой взгляд, Франция – главный фаворит турнира, а Килиан Мбаппе может стать главной звездой Мундиаля. Хотя на этом чемпионате мира очень много качественных команд, которые могут удивить. Одна из них – Сербия, которая показывает отличный уровень игры в последнее время.

Считаю, что Сербия может далеко дойти на этом турнире, хотя группа совсем непростая. У нас есть мастерство, мы показываем хорошую, стабильную игру на протяжении года и нам по силам выйти из группы. Эта команда уже доказала, что может со всеми играть на равных, но нельзя забывать, что чемпионат мира – очень сложный турнир, здесь нет проходных матчей. Думаю, многое будет зависеть от первой игры в группе с Бразилией.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:23
Ну что за ванги опять? Им бы из группы выйти...
k7u9r396h2yw
k7u9r396h2yw
вчера в 13:49
Потенциал братушек вполне позволяет им выстрелить
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:47
За Сербию в России будут болеть.
drug01
drug01
вчера в 13:47
Желание хорошее но противники сильны
Гость
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