Бышовец: «У „Спартака“ больше шансов на победу в матче с „Локомотивом“»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
Абаскаль сумел преодолеть сложности и сплотить команду. Начиная с дебютного матча против «Зенита» до матча против «Сочи», в котором, видимо, от успехов команде вскружило голову, и они расслабились. Но должен сказать, что сегодня «Спартак» смотрится агрессивным в атаке. Мы видим хорошую сплочённость в команде. Также и атмосфера вокруг команды положительно сказывается на результате благодаря поддержке болельщиков. Шансы «Спартака» в матче против «Локомотива», конечно, выглядят предпочтительней.
Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 12 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
В прошлом туре Зенит..Спартак..и ЦСКА - набрали 1 очко из 9-ти....на троих..))
В прошлом туре Зенит..Спартак..и ЦСКА - набрали 1 очко из 9-ти....на троих..))