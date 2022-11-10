Бышовец: «У „Спартака“ больше шансов на победу в матче с „Локомотивом“»

Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Абаскаль сумел преодолеть сложности и сплотить команду. Начиная с дебютного матча против «Зенита» до матча против «Сочи», в котором, видимо, от успехов команде вскружило голову, и они расслабились. Но должен сказать, что сегодня «Спартак» смотрится агрессивным в атаке. Мы видим хорошую сплочённость в команде. Также и атмосфера вокруг команды положительно сказывается на результате благодаря поддержке болельщиков. Шансы «Спартака» в матче против «Локомотива», конечно, выглядят предпочтительней.