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Бышовец: «У „Спартака“ больше шансов на победу в матче с „Локомотивом“»

вчера, 11:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Абаскаль сумел преодолеть сложности и сплотить команду. Начиная с дебютного матча против «Зенита» до матча против «Сочи», в котором, видимо, от успехов команде вскружило голову, и они расслабились. Но должен сказать, что сегодня «Спартак» смотрится агрессивным в атаке. Мы видим хорошую сплочённость в команде. Также и атмосфера вокруг команды положительно сказывается на результате благодаря поддержке болельщиков. Шансы «Спартака» в матче против «Локомотива», конечно, выглядят предпочтительней.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 12 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:56
Это РПЛ...какие тут шансы и прогнозы...)))

В прошлом туре Зенит..Спартак..и ЦСКА - набрали 1 очко из 9-ти....на троих..))
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 14:53
Судя по матчу с Сочи, который спартак проскочил с помощью судьи, шансы есть и у Локомотива.
ОПС
ОПС
вчера в 12:59
Матч еще не состоялся, а все будет решаться на поле. Вот и посмотрим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:45
Толя! Не шали и не балуйся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:35
Тут к гадалке не ходи, турнирная таблица говорит однозначно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:24, ред.
Думаю , что ничья получится да и паравозам эта победа очень нужна . Ну а Спартак...??? ...по моему он уже наелся и команда думает больше об отпусках...Сможет ли Абаскаль настроить хорошо на этот матч тогда будет успех...посмотрим...ждать не долго осталось
lotsman
lotsman
вчера в 11:35, ред.
Локомотив будет биться. Если они смогут выиграть, это придаст им уверенность и они, возможно, начнут исправлять своё положение. Им как воздух нужна победа именно в таком матче. Если смогут, значит для них не всё потеряно.
t7r2t7e74a9f
t7r2t7e74a9f
вчера в 11:21
Спартак выиграет с минимальным счётом
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