Дубль Дарвина Нуньеса помог «Ливерпулю» обыграть «Саутгемптон»

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 16-го тура АПЛ.
На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На 9-й минуте форвард «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт. На 21-й минуте Дарвин Нуньес вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 42-й минуте Нуньес оформил дубль.
«Ливерпуль» идёт на 6-м месте (22 очка), «Саутгемптон» занимает 19-е место (12 очков).
По самой игре может быть и предсказуемый результат
По самой игре может быть и предсказуемый результат
Посмотрите каким командам проигрывали. Поэтому уже боюсь предполагать что-либо
Посмотрите каким командам проигрывали. Поэтому уже боюсь предполагать что-либо
Спасибо Ливерпуль!
Спасибо Ливерпуль!
С ПОБЕДОЙ ЛИВЕРПУЛЬ !
С ПОБЕДОЙ ЛИВЕРПУЛЬ !
Отдельно респект Алисону снова пару раз выручил!!!
Ливерпуль с Победой!
Отдельно респект Алисону снова пару раз выручил!!!
Ливерпуль с Победой!
PS Тоже самое может ждать и Вест Хэм в конце сезона.
PS Тоже самое может ждать и Вест Хэм в конце сезона.