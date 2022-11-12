Дубль Дарвина Нуньеса помог «Ливерпулю» обыграть «Саутгемптон»

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вчера, 19:53

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 16-го тура АПЛ .

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На 9-й минуте форвард «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт. На 21-й минуте Дарвин Нуньес вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 42-й минуте Нуньес оформил дубль.

«Ливерпуль» идёт на 6-м месте (22 очка), «Саутгемптон» занимает 19-е место (12 очков).