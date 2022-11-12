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Дубль Дарвина Нуньеса помог «Ливерпулю» обыграть «Саутгемптон»

вчера, 19:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 16-го тура АПЛ.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На 9-й минуте форвард «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт. На 21-й минуте Дарвин Нуньес вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 42-й минуте Нуньес оформил дубль.

«Ливерпуль» идёт на 6-м месте (22 очка), «Саутгемптон» занимает 19-е место (12 очков).

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 09:32
Дарвин в отличной форме, что радует. Алиссон как всегда топ- на данный момент с отрывом лучший игрок в команде
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:55
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:52
    С победой Ливерпуль и всех болельщиков!!! Вот и Дарвин Нуньес начал забивать. А Салах сегодня без результативных действий ушёл.
    vova505
    vova505 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Саму игру не смотрел
    По самой игре может быть и предсказуемый результат
    vova505
    vova505 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Да вот как раз таки непредсказуемый Ливерпуль в последнее время
    Посмотрите каким командам проигрывали. Поэтому уже боюсь предполагать что-либо
    vova505
    vova505
    вчера в 20:23
    Ну замечательно!!
    Спасибо Ливерпуль!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:10
    Всё очень даже предсказуемо.
    С ПОБЕДОЙ ЛИВЕРПУЛЬ !
    Migelito
    Migelito
    вчера в 20:08
    Наконец то спокойная победа, правда в обороне снова проблемы. Беккер в этом сезоне лучший игрок, без него одним пропущенным не обошлись бы. С победой, но защиту надо подтягивать, чем Клоппу и надо заняться
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Abiti (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Здравствуйте. Судя по всему Вы вписали вручную в поле объект и не выбрали ничего в автокомплите. Попробуйте сделать ещё раз по-другому, пожалуйста.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 20:01
    Заслуженная победа красных! Фирма классно забил, Дарвина с дублем!
    Отдельно респект Алисону снова пару раз выручил!!!
    Ливерпуль с Победой!
    Carl Lewis
    Carl Lewis ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 20:01
    Вы же говорите что у Вас все видно, так? Так вот - я уже давно сказал, что это мой второй аккаунт, все равно Вы уже знали это. В сентябре этот аккаунт был в тройке с Gor Ter-Aristacessian-ом. Значит один худи с логотипом Реала, один - Ливерпуля!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Carl Lewis (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Всегда смотрим по каждому отдельному профилю победителя. Вопрос закрыт.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 19:59
    Саутгемптон мертвый в этом сезоне поможет лишь чудо сохранить прописку, но похоже даже оно не спасет клуб на этот раз. уж слишком плотное и вязкая борьба за выживание в этом сезоне. Нету такого парня как Ле Тиссье чтобы спас, но буду верить до конца сезона в Прауса которого не позвали на ЧМ.

    PS Тоже самое может ждать и Вест Хэм в конце сезона.
    Carl Lewis
    Carl Lewis ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 19:57
    в декабре пришлите с логотипами Реала и Ливерпуля.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:54
    Ливерпуль начинает потихоньку взбираться наверх!
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