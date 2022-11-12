«Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду»

«Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» (1:2) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Брентфорда» Айвен Тони. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Брентфорда» Айвен Тони оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (32 очка), «Брентфорд» занимает 10-е место (19 очков).
Немного о судействе: я всё понимаю травма головы - очень опасная штука, но чтобы более 10 минут оказывать помощь на поле (бинтовать голову) чтобы потом игрок побежал как огурчик!? У судьи не хватило ума вызвать электромобиль для транспортировки игрока за пределы поля для оказания если понадобиться более серьёзной помощи? И были ещё ляпы со стороны судейской бригады (экипировка,
переподача углового, и т.п)!
А вот результат матча только поднимет интерес к чемпионату.
Немного о судействе: я всё понимаю травма головы - очень опасная штука, но чтобы более 10 минут оказывать помощь на поле (бинтовать голову) чтобы потом игрок побежал как огурчик!? У судьи не хватило ума вызвать электромобиль для транспортировки игрока за пределы поля для оказания если понадобиться более серьёзной помощи? И были ещё ляпы со стороны судейской бригады (экипировка,
переподача углового, и т.п)!
А вот результат матча только поднимет интерес к чемпионату.