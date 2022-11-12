«Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду»

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вчера, 17:33

«Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» (1:2) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Брентфорда» Айвен Тони. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Брентфорда» Айвен Тони оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (32 очка), «Брентфорд» занимает 10-е место (19 очков).