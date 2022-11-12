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«Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду»

вчера, 17:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» (1:2) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Брентфорда» Айвен Тони. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Брентфорда» Айвен Тони оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (32 очка), «Брентфорд» занимает 10-е место (19 очков).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:00, ред.
Сити настолько сейчас хорош в футбольном смысле, что любой их проигрыш воспринимается как снег в июле.
Команда из Манчестера - кладезь лучших представителей европейских футбольных сборных: Фоден, Де Брюйне, Канселу, Диаш, Б. Силва, Ляпорт, Родри,..., и с приобретением Холанда, является сейчас самой сбалансированной и чуть ли не самой сильной клубной командой Европы. Поэтому сравнивать её с лидирующим сегодня в АПЛ Арсеналом, ну знаете, ни в какие рамки. В режиме лайта, как правильно подметили некоторые, просто сохранили состав на предстоящий мундиаль. Вот и весь, собственно, проигрыш.
Арсенал возьмёт АПЛ... Не смешите!
Посмотрел я вчера игру канониров с "волками". Да простят меня болелы арсов, ну ребята..., там ведь смотреть было не на что! Зина - никакущий, Жезус - без ворот играл, а пзшники так и вовсе тихий ужас - в середине никакого взаимопонимания, не говоря о точности передач. Просто перебегали артетовцы менее мастеровитого середняка лиги. Мартинелли, Эдегор, Габи Ж (от случая к случаю) да, тащат тиму, но между ними и остальными в команде - просто пропасть. Можете скринить - не будет Арсенал чемпионом АПЛ..., хотя, сегодняшняя лидирующая позиция клуба из Лондона в Премьер Лиге, с такими игроками и наличием (вернее отсутствием) скамейки, безусловно заслуживает уважения.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:15
Если бы ещё один гол в конце забили, который де Брюйне с пустых вынес, то была бы жирная точка в игре.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:48, ред.
Вот это да)) Что вытворяет Брентфорд. По моему, Манчестер Юнайтед тоже обыграли, теперь и Манчестер Сити поставили на место, причем в гостях. Вот это оплеуху получил каталонский наставник Манчестер Сити от Брентфорда и частности от Айвена Тони. А Манчестер Сити пусть "спасибо" скажут Эмерику Ляпорте. Теперь можно и Микеля Артету взять. Может с ним начнут играть нормально, особенно в Лиге Чемпионов УЕФА. Хосеп Гвардиола уже надоел.
lobsterdam
lobsterdam ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:07
ну а тогда причем здесь "фаворит"?
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:02
    DXTK
    DXTK
    вчера в 19:39, ред.
    из Брентфорда Тоуни не взяли на чемпионат мира в сборную Англии, а он накатал люлей горожанам, зато всяких скамеечников из сити взяли на мундиаль. Ау Саутгейт бери этого парня, пока есть время!!!

    Да не переживайте так Ман Сити, МЮ 4 безответных мяча от Брентфорда принял, а вы хоть бились достойно, но проиграли 1-2.

    PS Арсенал настало твое время.......... как бы мне этого не хотелось, но факт есть факт.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:37
    Игроки МС перед ЧМ не хотят выложиться на полную?
    monah-10
    monah-10
    вчера в 19:28
    Видать не только в ЛЧ продуют, но и в АПЛ пролетят.
    Triem
    Triem
    вчера в 19:24
    Очень порадовали! Молодцы!
    Nazi
    Nazi
    вчера в 19:21
    В АПЛ дикий кризис, коли доминатор со своим унылым футболом столько времени на первом месте :)
    xskxyk7s59xm
    xskxyk7s59xm ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:00
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 18:59
      МС редко проигрывает, а тут ещё и дома проиграли. Есть повод людям, что пообсуждать, а некоторым и порадоваться
      Namuri
      Namuri
      вчера в 18:57
      Гости молодцы, победили чемпиона!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 18:57
      Тем интереснее будет дальше
      Эйвор
      Эйвор ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 18:37
      Еще пусть разок ЛЧ возьмут
      ДСА
      ДСА
      вчера в 18:30
      Этот результат вряд ли кто угадал.
      Мариарти77
      Мариарти77
      вчера в 18:27
        Мариарти77
        Мариарти77
        вчера в 18:22
        Надо еше один миллиард потратить что бы обыграть Брентфорд
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 18:14
        Сити получил по заслугам.
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 18:11, ред.
        МС сами виноваты, уж слишком вальяжно играли, за что и поплатились!

        Немного о судействе: я всё понимаю травма головы - очень опасная штука, но чтобы более 10 минут оказывать помощь на поле (бинтовать голову) чтобы потом игрок побежал как огурчик!? У судьи не хватило ума вызвать электромобиль для транспортировки игрока за пределы поля для оказания если понадобиться более серьёзной помощи? И были ещё ляпы со стороны судейской бригады (экипировка,
        переподача углового, и т.п)!

        А вот результат матча только поднимет интерес к чемпионату.
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 18:08
        Вот это настоящая сенсация. Пчёлы с Победой !
        DEIVID_353
        DEIVID_353 ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 18:04
        Немного не так. Пока действующий чемпион не сложит свои полномочия.

        А аргументы на основании которых МС лучший клуб Европы прямо сейчас можно? Очень интересно их услышать, учитывая, что клуб из Манчестера не первый в АПЛ и даже хотя бы не выиграл все матчи в группе ЛЧ.
        Elliada
        Elliada
        вчера в 17:55
        Сколько тут радостных на поражение Сити собралось? Напоминаю, что Сити всё равно на втором месте останется и это был 14-й тур. Впереди 24 туров. Даже если Арсенал выиграет, то разница будет всего 5 очков.
        FruttyPups
        FruttyPups ответ RoArt (раскрыть)
        вчера в 17:55
        исправили.
        RoArt
        RoArt
        вчера в 17:53
        «Манчестер Сити» проигрул «Брентфорду» (1:2)
        Взял и проигрУл!!!
        DEIVID_353
        DEIVID_353 ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:53
        Конечно понял. Это тоже самое, что и когда сборная выигрывает ЧМ она считается лучшей до следующего мундиаля. Это как 2*2=4. И очень странно когда кто-то не в состоянии это понять.

        А на каком основании МС на сегодня лучший клуб Европы? Он даже в данный момент не является лидером АПЛ. На каком основании он на данный момент лучший клуб Европы? Можно поподробнее.
        lobsterdam
        lobsterdam ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:50
        Ну да, "фаворит", если кто поставил на этого "фаворита" в этом матче, то остался без штанов!
        Elliada
        Elliada ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 17:49
          allemz
          allemz ответ Дон Хуан 1 (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 17:48
          Зачем вы так в адрес 3425 профессиональных команд?
          lobsterdam
          lobsterdam
          вчера в 17:48
          Не надо было валяться на траве 10 минут, ушли бы с ничьей! Скажите "спасибо" Ляпорту...Брентфорд специализируется на уничтожении клубов из Манчестера: 2 победы! Если б были помастеровитее счет мог бы быть и совсем неприличным! А как ныряли всей командой,сити, выпрашивая пенку?! Короче, убедительная победа Брентфорда и КРАХ ГВАРДИОЛЬСКОГО ФУТБОЛА! Арсенал укрепляет свои позиции и на всех порах мчится к давно ожидаемому титулу, если, конечно, как обычно бывает после Нового Года, не начнет сдавать! Но будем надеяться, что в этом сезоне им должно будет повезти!
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