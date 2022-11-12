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«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче с семью голами и удалением

вчера, 19:52
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» (4:3) в матче 16-го тура АПЛ.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль. На 25-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сравнял счёт. На 43-й минуте Родриго снова вывел «Лидс» вперёд, а на 51-й минуте защитник Бен Дэвис снова сравнял счёт. На 76-й минуте Родриго оформил дубль, а «Лидс» снова повёл в счёте. На 81-й минуте Родриго Бентанкур отправил третий гол в ворота «Лидса», а на 83-й минуте Бентанкур оформил дубль, чем вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 87-й минуте полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс получил красную карточку.

«Тоттенхэм» идёт на 3-м месте (29 очков), «Лидс» занимает 14-е место (15 очков).

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Все комментарии
xajaks
xajaks ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:35
Это не термины, а констатация факта, так пойдет)
Imrebellion
Imrebellion ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 22:31
Ох уж эти букмекерские термины) Надо же цепляться за фразы.
Ок. Не фора с разницей в три мяча, а в целом фора трижды по одной или с позволением 3 забить за матч. Так пойдет?
xajaks
xajaks ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:30
Фора в три мяча это 0:3; 1:4...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:13
У всех команд,что Конте тренировал всегда был дух был боевой,Конте умеет ставить боевой дух в команде.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:23
теперь отыгрывать 2 мяча уже пройденный этап? теперь дают фору в 3?
респект просто)) будет вообще эпично если вдруг обойдут Сити и гнаться за Арсеналом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:17
Результативный матч получился.
azkan
azkan
вчера в 20:06
Отличный матч посмотрел! Лидс прекрасен и в своем стиле)) Удачи им!
Шпорам очень повезло с рикошетами. Не будь их, ничья была бы за счастье.
Но это футбол. Но и отмечу гол Кейна, действительно мастерски забил в розыгрыше углового.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:58
Откину клубные пристрастия и похвалю шпор! Характер в этом году у них на высшем уровне! Сколько уже мертвых матчей вытащили!
Ну а Лидс продолжает лихорадить как будто Бьелса и не уходил!
Гость
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