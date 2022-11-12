«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче с семью голами и удалением

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» (4:3) в матче 16-го тура АПЛ.
На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль. На 25-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сравнял счёт. На 43-й минуте Родриго снова вывел «Лидс» вперёд, а на 51-й минуте защитник Бен Дэвис снова сравнял счёт. На 76-й минуте Родриго оформил дубль, а «Лидс» снова повёл в счёте. На 81-й минуте Родриго Бентанкур отправил третий гол в ворота «Лидса», а на 83-й минуте Бентанкур оформил дубль, чем вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 87-й минуте полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс получил красную карточку.
«Тоттенхэм» идёт на 3-м месте (29 очков), «Лидс» занимает 14-е место (15 очков).
Ок. Не фора с разницей в три мяча, а в целом фора трижды по одной или с позволением 3 забить за матч. Так пойдет?
Ок. Не фора с разницей в три мяча, а в целом фора трижды по одной или с позволением 3 забить за матч. Так пойдет?
респект просто)) будет вообще эпично если вдруг обойдут Сити и гнаться за Арсеналом
респект просто)) будет вообще эпично если вдруг обойдут Сити и гнаться за Арсеналом
Шпорам очень повезло с рикошетами. Не будь их, ничья была бы за счастье.
Но это футбол. Но и отмечу гол Кейна, действительно мастерски забил в розыгрыше углового.
Шпорам очень повезло с рикошетами. Не будь их, ничья была бы за счастье.
Но это футбол. Но и отмечу гол Кейна, действительно мастерски забил в розыгрыше углового.
Ну а Лидс продолжает лихорадить как будто Бьелса и не уходил!
Ну а Лидс продолжает лихорадить как будто Бьелса и не уходил!