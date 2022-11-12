«Наполи» обыграл «Удинезе» в результативном матче

1668268665

вчера, 18:57

«Наполи» обыграл «Удинезе» (3:2) в матче 15-го тура Серии А.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 31-й минуте полузащитник Петр Зелиньски удвоил преимущество неаполитанского клуба, а на 58-й минуте Эльхиф Эльмас довел счет до разгромного. На 79-й минуте нападающий «Удинезе» Илия Несторовски отыграл один гол, а на 82-й минуте полузащитник Лазар Самарджич сократил отставание до минимума.

«Наполи» идёт на 1-м месте (41 очко), «Удинезе» занимает 8-е место (24 очка).