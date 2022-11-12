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«Наполи» обыграл «Удинезе» в результативном матче

вчера, 18:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Наполи» обыграл «Удинезе» (3:2) в матче 15-го тура Серии А.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 31-й минуте полузащитник Петр Зелиньски удвоил преимущество неаполитанского клуба, а на 58-й минуте Эльхиф Эльмас довел счет до разгромного. На 79-й минуте нападающий «Удинезе» Илия Несторовски отыграл один гол, а на 82-й минуте полузащитник Лазар Самарджич сократил отставание до минимума.

«Наполи» идёт на 1-м месте (41 очко), «Удинезе» занимает 8-е место (24 очка).

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 21:09
Все таки Спаллетти создал команду по своим лекалам , и в этом сезоне Наполи просто всех крушит . Если ничего не изменится , то впервые с 1990 г. может стать чемпионом Серии А . С победой !
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:10
Наполи лезет в чемпионы !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:10
Отличная победа, три очка есть,Удинезе молодцы,старались,но не получилось!
f39yq7n59sn5
f39yq7n59sn5
вчера в 19:07
Концовочку всё же смазали!!!
matrix333
matrix333
вчера в 19:03
Наполи в этом сезоне станет чемпионом!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:59
Молодцы! Взяли три очка, ну так в концовке матча расслабляться нельзя, Наполи.
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