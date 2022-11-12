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«Зенит» одержал гостевую победу над «Торпедо»

вчера, 18:22
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Торпедо» дома проиграл «Зениту» (0:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 70-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Малком. На 81-й минуте полузащитник Клаудиньо удвоил преимущество питерского клуба.

«Зенит» идёт на 1-м месте (42 очка), «Торпедо» занимает 16-е место (6 очков).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:25
Зачем вообще такие клубы как Торпедо выходят в РПЛ? Если других желающих не было, лучше бы тогда лигу сократили до 14 команд(что и стоит сделать в самое ближайшие время, а чуть позже и до 12)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:47
Опять торпедовцам силенок не хватило на весь матч. Все время в конце пропускают.
vova505
vova505 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:39
В этом матче без них уж точно никак )))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:37
Первый тайм, никакой. Во втором сыграли хорошо. Всех с победой.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:30
Согласен, я уже писал где-то Спартак 90-х ЦСКА-2000-х сегодня Зенит.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:50
Выездным респект и уважуха! Практически все 90с плюсом.. минут не замолкали.
Palex
Palex ответ maiklvizit (раскрыть)
вчера в 19:27
Зачем ты вплёл на футболтный сайт СВО и что там доказал Ахмат?
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 19:22
Давайте на Смольникова не наезжать. он вроде защитник, и так старался.
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:21
Сравнили ГАЗПРОМ и Торпедо , очень смешно.
pomor45
pomor45
вчера в 19:20
Победа достаточно прочная, но игра не чемпионская.
BDA8181
BDA8181 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 19:18
Скажу так )) В 90-е был Спам, сейчас Зенит. Дальше РФС вернее кто там будет тот решит кто будет шампеньоном ))) Для меня как нейтрального болельщика и взгляд со стороны это всё дичь )))))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:15
Проиграли по делу, но это скорее всего случайность.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:14
Время покажет, думаю что у Зенита один конкурент Спартак
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:11
Во втором тайме перекачанные шальным баблом газовые бразильцы под присмотром Карасева все-таки докатились до ворот "Торпедо".
BDA8181
BDA8181 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 19:09
Ну запоследние года все привыкли что Спартак привык проигрывать ))) А так и палка раз в год стреляет ))) Думаю скоро опять придёться привыкать к проигрышам Спартака )))
drug01
drug01
вчера в 19:05
А кто сомневался в победе Зенита?
maiklvizit
maiklvizit
вчера в 19:03, ред.
Ахмат конечно СИЛА! но в футболе.....
кажется тянут за уши.? В предыдущем туре все выглядело именно так: Кто мог выиграть проиграл,кто мог проиграть ,выиграл...... Наводит конечно на мысли. Я хочу ошибиться и верить в то , у нас нет договорняков.
Всем добра.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:54
Всех с победой! Но...
Похоже, что Зенит решил раньше времени уйти в зимний отпуск, иначе трудно объяснить столь заметный спад в игре команды. Ахмату удалось успешно использовать расслабленность Зенита. Торпедо явно уступает в классе Ахмату, но фактор своего поля вполне мог помочь команде сотворит сенсацию, наказав Зенит за вальяжность. Конечно, было заметно, а особенно во второй половине второго тайма, что силенки у автозаводцев заканчиваются. В этой ситуации своевременные зенитовские замены сыграли свою роль. Ну и конечно великолепно сыграл Клаудиньо, разыгравший шикарную комбинацию с Малкомом. Дальше можно было ожидать разгрома, но и так счет вполне комфортный. Тем не менее, остается опасение за исход двух оставшихся кубковых матчей, надо встрепенуться и закончить эту часть сезона без неприятных сюрпризов.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:51
болельщики Зенита молодцы весь матч их только и слышно было поддерживали команду как у себя дома
Garrincha58
Garrincha58 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 18:49
а ещё Тереку
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 18:48
Кто-то сомневался в результате? С таким составом можно проиграть только Спартаку.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 18:41
копия домашнего матча 100%
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:38
Ну, наконец-то мы увидели это в матче с беспросветным аутсайдером. А то было непонятно до этого, что за трансфер то зенитушка сделал.
adekvat
adekvat
вчера в 18:33
Клаудиньо сделал результат, а до 70 минуты играли не понятно во что, каждый за себя.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:30
Игра так себе..
Торпедо можно было и больше накидать
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 18:30
С будничной и скучной, но главное победой Зенит, теперь посмотрим как бодаются преследователи
протон
протон
вчера в 18:30
Клаудиньо это точное попадание ! мегатрансфер, чел заиграл почти сразу в отличии от Малкома(хорошо что наконец показывает за что выложили баксы.
Ветер23
Ветер23
вчера в 18:30
Зенит с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Зенит с победой !!!!!
Первый тайм не видел...второй на классе...
Смольников простил конечно бывший клуб...с 1 метра...)))
Но в целом без неожиданностей...
Если Семак и дальше будет выпускать Бакаева на 1,5 минуты - то навряд ли дождётся от него результата...

Удачи и без травм с Факелом, Црвеной Звездой и Спартаком....
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 18:28
Как там всякие Сергеевы да Бакаевы? опять никак?
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