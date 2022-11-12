«Зенит» одержал гостевую победу над «Торпедо»

«Торпедо» дома проиграл «Зениту» (0:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 70-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Малком. На 81-й минуте полузащитник Клаудиньо удвоил преимущество питерского клуба.
«Зенит» идёт на 1-м месте (42 очка), «Торпедо» занимает 16-е место (6 очков).
Похоже, что Зенит решил раньше времени уйти в зимний отпуск, иначе трудно объяснить столь заметный спад в игре команды. Ахмату удалось успешно использовать расслабленность Зенита. Торпедо явно уступает в классе Ахмату, но фактор своего поля вполне мог помочь команде сотворит сенсацию, наказав Зенит за вальяжность. Конечно, было заметно, а особенно во второй половине второго тайма, что силенки у автозаводцев заканчиваются. В этой ситуации своевременные зенитовские замены сыграли свою роль. Ну и конечно великолепно сыграл Клаудиньо, разыгравший шикарную комбинацию с Малкомом. Дальше можно было ожидать разгрома, но и так счет вполне комфортный. Тем не менее, остается опасение за исход двух оставшихся кубковых матчей, надо встрепенуться и закончить эту часть сезона без неприятных сюрпризов.
Похоже, что Зенит решил раньше времени уйти в зимний отпуск, иначе трудно объяснить столь заметный спад в игре команды. Ахмату удалось успешно использовать расслабленность Зенита. Торпедо явно уступает в классе Ахмату, но фактор своего поля вполне мог помочь команде сотворит сенсацию, наказав Зенит за вальяжность. Конечно, было заметно, а особенно во второй половине второго тайма, что силенки у автозаводцев заканчиваются. В этой ситуации своевременные зенитовские замены сыграли свою роль. Ну и конечно великолепно сыграл Клаудиньо, разыгравший шикарную комбинацию с Малкомом. Дальше можно было ожидать разгрома, но и так счет вполне комфортный. Тем не менее, остается опасение за исход двух оставшихся кубковых матчей, надо встрепенуться и закончить эту часть сезона без неприятных сюрпризов.