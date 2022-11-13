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Иванов: «Очень рад, что Ганчаренко согласился и вернулся в наш клуб»

вчера, 12:11

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об итогах первой части сезона.

Начало чемпионата выдалось не очень хорошим. Начало выдалось, можно сказать, на жирный кол. Потом мы начали играть хорошо, считаю, что футболисты выступали достойно. Имеем хорошую серию без поражений. Это произошло во многом после приглашения Виктора Михайловича (Ганчаренко). От тренера многое зависит. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Игоря Михайловича Шалимова, мы с ним тоже работали, старались, но так получилось. Иногда бывает, что что‑то не срастается, нет какой‑то «химии».

Конечно, Виктора Михайловича мы знаем давно. Мы знали, что это топ‑тренер. Очень рад, что он согласился и вернулся в наш клуб. При нем заиграли многие ребята, так что… Я уже несколько раз говорил, что не согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, что тренер — это только 10%. Нет, конечно, тренер — это 90%.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:28
редкий случай настоящего чуда !
adekvat
adekvat
вчера в 13:12
Цыплят по весне считают, посмотрим после перерыва. А так тренер он не плохой, спору нет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:06
Конечно, ключевым и переломным моментом для Урала стало приглашение Гончаренко, который своей работой доказывает. что он для РПЛ является топовым тренером. Если бы раньше уволили Шалимова, то вообще, могли бы сейчас идти в первой половине таблицы. Ведь давно всем было ясно, что Шалимов - это слабый тренер и где бы он не работал там везде наблюдалась деградация, регресс и развал команды. Думаю, после отпуска на полноценных сборах Гончаренко ещё серьёзнее подготовит Урал ко второй части чемпионата и команда будет только подниматься по турнирной таблице. Так что, прав на 100% Григорий Иванов, что тренер это не 10% успеха команды, а, как минимум, 90%!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:59
Весь Урал рад, Михайлыч вытянул команду из болота.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:53
Жрать захочешь-вернёшься.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:50
После прихода Гончара усилил кувшин новым материалом. Вот лепнина и получилась.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:29
Офигенно начал, главное чтоб перерыв не подвел
Гость
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