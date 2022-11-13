Иванов: «Очень рад, что Ганчаренко согласился и вернулся в наш клуб»

Президент «Урала» высказался об итогах первой части сезона.

Начало чемпионата выдалось не очень хорошим. Начало выдалось, можно сказать, на жирный кол. Потом мы начали играть хорошо, считаю, что футболисты выступали достойно. Имеем хорошую серию без поражений. Это произошло во многом после приглашения Виктора Михайловича (Ганчаренко). От тренера многое зависит. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Игоря Михайловича Шалимова, мы с ним тоже работали, старались, но так получилось. Иногда бывает, что что‑то не срастается, нет какой‑то «химии».

Конечно, Виктора Михайловича мы знаем давно. Мы знали, что это топ‑тренер. Очень рад, что он согласился и вернулся в наш клуб. При нем заиграли многие ребята, так что… Я уже несколько раз говорил, что не согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, что тренер — это только 10%. Нет, конечно, тренер — это 90%.