Рязанцев: «„Зенит“ можно сравнить с „Баварией“ или ПСЖ»

Полузащитник «Торпедо» высказался о текущем уровне игры «Зенита».

«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ .