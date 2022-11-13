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Рязанцев: «„Зенит“ можно сравнить с „Баварией“ или ПСЖ»

вчера, 09:24
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о текущем уровне игры «Зенита».

«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ.

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Все комментарии
Готлиб
Готлиб
вчера в 22:46
Можно и кое что с пальцем сравнить, но как это будет выглядеть ....
salleeh
salleeh
вчера в 20:29
Сравнить можно конечно, если не стыдно…🤔
НикСта63
НикСта63
вчера в 18:47
А наша команда во дворе обыгрывает всех. Можно нас сравнить с Баварией?
протон
протон
вчера в 17:36
Сравнить,конечно, можно. А в чем смысл этого сравнения? Зенит доминирует в чемпионате, где нормально играют 1,5 команды и то через раз. Про прямое сравнение лучше промолчать. Зенит не в состоянии обыгрывать такие команды как Лацио и Спортинг, не говоря уже о Баварии, ПСЖ, Ливерпуле.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:00, ред.
Почти в каждом чемпионате есть гегемон...
Зенит в РПЛ...

Но по поводу сильнейшей команды последних лет....спорно...
В 2015-м состав был лучше...
Гарай...Анюков..Кришито...Данни...Хави Гарсиа...Тимощук...Витсель...Халк...Рондон...

1/4-я ЛЕ...где Боаш уступил только будущему обладателю ЛЕ - Севилье...
Той же осенью 5 побед в ЛЧ...

Немного о той команде Боаша :
1.На старте сезона 2014/15 команда выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
2.В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед.
3.Той же осенью зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
4. В том чемпионском сезоне оборона, пропуская в среднем всего 0.68 гола за игру – очередной клубный рекордный показатель.
5.В еврокубках : 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
6.Самый высокий процент набранных очков (71.2%)
7.Самую надёжную оборону (0.87)
8.Лидер по проценту крупных побед – 24.7%
9.«Зенит» добился 10 крупных побед – лучший результат для сезонов, проведённых в высшей лиге.


Ваш выход...Сергей Богданович...
Покажите что ваша дружина не хуже той...которую слепили Виллаш и Боаш...)))
DaslerU
DaslerU
вчера в 13:44
Ну да, а ещё бабку с дедом можно сравнить. Если что и можно сравнить, так это чемпионаты, в том плане, что у одной команды из года в год нет достойных соперников. Из-за чего и интерес к таким чемпионатам падает в разы.
амурец
амурец
вчера в 13:11
Скорее всего идёт сравнение в том, что для этих команд практически нет конкуренции в своих чемпионатах, но если Зенит встретиться с Баварией или ПСЖ в очных встречах, то Зкнит будет иметь очень бледный вид
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:59
Кого знал,того назвал...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Сравнивать можно,только по каким качествам,параметрам,или итоговым результатам? И где? По финансовому доминированию-это арабский МС,а по результату игр с командами из Скандинавии,входящим в пятый десяток рейтинга Европы...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:38
Сравнения не к чему. Зенит, есть Зенит.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 10:34
Зенит давно уже превратился в ПСЖ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:13
Если зенит встрится с баварией счёт будет разгромным в пользу фрицев, зенит даже в нашем чемпионате без внешней помощи не обходится.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:49
Можно конечно, только по отсутствию конкуренции в чемпионате, а так ничего общего
ABir
ABir
вчера в 09:37
По бюджетам наверное можно сравнить, но не по спортивным достижениям
Kolenok
Kolenok
вчера в 09:34
Семак на 60-ой минуте убрал двух отечественных кривоногих, и таким образом таковых в составе осталось 3 Россиянина. У нас вчера,1й. тайм 2 легионера! 2й. тайм 1 легионер!Газпрем уничтожил зенит.Вперед Спартак!
bg5ey33crqke
bg5ey33crqke
вчера в 09:34
Сравнил хрен с пальцем!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:30
Ну он загнул,а почему не с Реалом или Атлетико!
Гость
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