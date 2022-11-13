Рязанцев: «„Зенит“ можно сравнить с „Баварией“ или ПСЖ»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о текущем уровне игры «Зенита».
«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ.
Зенит в РПЛ...
Но по поводу сильнейшей команды последних лет....спорно...
В 2015-м состав был лучше...
Гарай...Анюков..Кришито...Данни...Хави Гарсиа...Тимощук...Витсель...Халк...Рондон...
1/4-я ЛЕ...где Боаш уступил только будущему обладателю ЛЕ - Севилье...
Той же осенью 5 побед в ЛЧ...
Немного о той команде Боаша :
1.На старте сезона 2014/15 команда выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
2.В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед.
3.Той же осенью зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
4. В том чемпионском сезоне оборона, пропуская в среднем всего 0.68 гола за игру – очередной клубный рекордный показатель.
5.В еврокубках : 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
6.Самый высокий процент набранных очков (71.2%)
7.Самую надёжную оборону (0.87)
8.Лидер по проценту крупных побед – 24.7%
9.«Зенит» добился 10 крупных побед – лучший результат для сезонов, проведённых в высшей лиге.
Ваш выход...Сергей Богданович...
Покажите что ваша дружина не хуже той...которую слепили Виллаш и Боаш...)))
Зенит в РПЛ...
Но по поводу сильнейшей команды последних лет....спорно...
В 2015-м состав был лучше...
Гарай...Анюков..Кришито...Данни...Хави Гарсиа...Тимощук...Витсель...Халк...Рондон...
1/4-я ЛЕ...где Боаш уступил только будущему обладателю ЛЕ - Севилье...
Той же осенью 5 побед в ЛЧ...
Немного о той команде Боаша :
1.На старте сезона 2014/15 команда выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
2.В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед.
3.Той же осенью зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
4. В том чемпионском сезоне оборона, пропуская в среднем всего 0.68 гола за игру – очередной клубный рекордный показатель.
5.В еврокубках : 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
6.Самый высокий процент набранных очков (71.2%)
7.Самую надёжную оборону (0.87)
8.Лидер по проценту крупных побед – 24.7%
9.«Зенит» добился 10 крупных побед – лучший результат для сезонов, проведённых в высшей лиге.
Ваш выход...Сергей Богданович...
Покажите что ваша дружина не хуже той...которую слепили Виллаш и Боаш...)))