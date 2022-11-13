Мостовой: «Галактионов для меня — неизвестный человек в российском футболе»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об экс-тренере «Пари НН» Михаиле Галактионове.
Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент в том, что перед сезоном из «Пари НН» убирают Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.
Галактионов для меня — неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность.
только нюансы меняются.
вместо Абаскаля у него нынче другой антигерой ..
только нюансы меняются.
вместо Абаскаля у него нынче другой антигерой ..
Царь в отставке,спустись на грешную землю.
Царь в отставке,спустись на грешную землю.