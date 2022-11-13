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Мостовой: «Галактионов для меня — неизвестный человек в российском футболе»

вчера, 08:23

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об экс-тренере «Пари НН» Михаиле Галактионове.

Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент в том, что перед сезоном из «Пари НН» убирают Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.

Галактионов для меня — неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 19:04
Саня уже стал похожим на старческую брюзгу, позитива ноль…
протон
протон
вчера в 17:39, ред.
Галактионов рано закончил карьеру футболиста (в 22 года)
112910415
112910415
вчера в 13:09
Мостовой всегда произносит одинаковый монолог,
только нюансы меняются.
вместо Абаскаля у него нынче другой антигерой ..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:03
А мы знаем.Это не оценка его достоинств,а факт.Что касается котика Мостика,то его знания похожи на высказывание последнего министра здравоохранения СССР академика Чазова :"В наше время медицина поднялась на такую высоту,что с неё не видно больного человека".
Царь в отставке,спустись на грешную землю.
KURUM
KURUM
вчера в 12:29
Опять зависть играет..
ОПС
ОПС
вчера в 10:19
Выдающиеся российские футболисты в поиске, это он наверное про себя.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:59
Галактионову пока везет.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:57
Галактионов зря ушел из НН.
ABir
ABir
вчера в 08:34
Вот и Мостовой объявился, только теперь не о Спартаке и Абаскале, а о Галактионове
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