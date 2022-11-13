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Карпукас: «Вторая половина игры получилась у нас намного лучше»

вчера, 11:47
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

Сыграли два разных тайма. Конечно, того, что происходило на поле в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать и исключить в будущем. Сложно сказать, с чем связано такое начало матча, но хорошо, что быстро сделали выводы в перерыве.

Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм.

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протон
протон
вчера в 17:22
С такими выпускниками собственной академии типа как Карпукас , будущее Локомотива, как раз, не вселяет оптимизм.
Оптимизм будет, сегодня после победы Химок) Когда свалитесь в зону лучшей лиге Мира на 4 месяца минимум) И 6 очков от спасительного 12-го места, а так да, оптимизм)))
Да какой там оптипизм...?
Даже во втором тайме у Спартака было гораздо больше 100 процентных моментов, и если бы не плохая реализация, то было для Локо всё печальнее.
Впервые за сезон побегали 20 минут. Уже неплохо. Бегали бы так по 20 минут каждый матч, бы ли бы в середине таблицы. А так пока говорить не о чем, 20 минут игры за 17 матчей.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:56
Надо всегда начинать игру со второго тайма и гандикапа,но не более одного гола.Зачем тратить силы и нервы на первый тайм???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Возить возили народную, но этого мало Даже для ничьей ...
Гость
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