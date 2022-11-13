Карпукас: «Вторая половина игры получилась у нас намного лучше»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).
Сыграли два разных тайма. Конечно, того, что происходило на поле в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать и исключить в будущем. Сложно сказать, с чем связано такое начало матча, но хорошо, что быстро сделали выводы в перерыве.
Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм.
Оптимизм будет, сегодня после победы Химок) Когда свалитесь в зону лучшей лиге Мира на 4 месяца минимум) И 6 очков от спасительного 12-го места, а так да, оптимизм)))
Да какой там оптипизм...?
Даже во втором тайме у Спартака было гораздо больше 100 процентных моментов, и если бы не плохая реализация, то было для Локо всё печальнее.
Впервые за сезон побегали 20 минут. Уже неплохо. Бегали бы так по 20 минут каждый матч, бы ли бы в середине таблицы. А так пока говорить не о чем, 20 минут игры за 17 матчей.
Оптимизм будет, сегодня после победы Химок) Когда свалитесь в зону лучшей лиге Мира на 4 месяца минимум) И 6 очков от спасительного 12-го места, а так да, оптимизм)))
Да какой там оптипизм...?
Даже во втором тайме у Спартака было гораздо больше 100 процентных моментов, и если бы не плохая реализация, то было для Локо всё печальнее.
Впервые за сезон побегали 20 минут. Уже неплохо. Бегали бы так по 20 минут каждый матч, бы ли бы в середине таблицы. А так пока говорить не о чем, 20 минут игры за 17 матчей.