Карпукас: «Вторая половина игры получилась у нас намного лучше»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

Сыграли два разных тайма. Конечно, того, что происходило на поле в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать и исключить в будущем. Сложно сказать, с чем связано такое начало матча, но хорошо, что быстро сделали выводы в перерыве.

Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм.