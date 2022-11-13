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Гафин: «Грандиозных изменений не будет, но допускаем точечные усиления»

вчера, 22:54

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах команды на зимний период.

На данный момент чёткого трансферного плана у нас нет. Понимаем, что грандиозных изменений не будет, но мы допускаем несколько точечных усилений. Йоканович пока не приходил со списком усилений. Сейчас закончатся игры, после этого будем общаться. Допускаем ли работу на европейском рынке? Да.

У нас зимой будет проведена реновация газона. Это позволит следующее несколько сезонов играть на таком же хорошем газоне, какой был в предыдущих сезонах.

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Динамо М
Источник: sport24.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
Деловой подход - обновление газона, точечные усиления! Как показала последняя игра у Динамо более менее всё в порядке!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
И Динамо и ЦСКАнужны изменения,смотреть стыдно такую игру!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:56
Усиление и должно быть точечным, но точным...
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