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Нагорных прокомментировал назначение Галактионова главным тренером «Локо»

вчера, 19:43

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает Михаила Галактионова одним из наиболее современных и перспективных тренеров России.

Сегодня официально было объявлено о назначении бывшего наставника «Пари НН» новым главным тренером московского клуба. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов.

Так как время у нас было, последний месяц мы очень много анализировали, в том числе его работу в «Пари НН». Безусловно, это был один из определяющих факторов, плюс его работа в качестве главного тренера молодёжной сборной России.

Я думаю, что Галактионов обладает достаточной компетенцией, чтобы сразу включиться в работу по возвращении из молодёжной сборной. Был ли диалог с РФС о совмещении простым? У нас с Российским футбольным союзом всегда очень конструктивные отношения. «Локомотив» — клуб, который всегда имеет представительство в составах различных сборных команд. Мы, безусловно, будем продолжать конструктивную работу на благо российского футбола.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53, ред.
Наконец-то назначили тренера. Добро пожаловать.
Теперь Локомотив Галактикос
Gahi
Gahi
вчера в 21:04, ред.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выдал на-гора следующую продукцию своего умозаключения в лице нового главного тренера команды Михаила Галактионова.
pomor45
pomor45
вчера в 20:03
Этот парень свято верит, что всё что творится в его клубе, - всё во благо российского футбола. Упаси Бог российский футбол от такой конструктивной работы, как в ЛОКО.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:55, ред.
О человеческих качествах нового г.тр. говорит тот факт, что Н.Новгород был просто кинут. Личное мнение.
Но с другой стороны и.о. Фёдоров откровенно не тянул.
Гость
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