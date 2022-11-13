Нагорных прокомментировал назначение Галактионова главным тренером «Локо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает Михаила Галактионова одним из наиболее современных и перспективных тренеров России.
Сегодня официально было объявлено о назначении бывшего наставника «Пари НН» новым главным тренером московского клуба. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.
Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов.
Так как время у нас было, последний месяц мы очень много анализировали, в том числе его работу в «Пари НН». Безусловно, это был один из определяющих факторов, плюс его работа в качестве главного тренера молодёжной сборной России.
Я думаю, что Галактионов обладает достаточной компетенцией, чтобы сразу включиться в работу по возвращении из молодёжной сборной. Был ли диалог с РФС о совмещении простым? У нас с Российским футбольным союзом всегда очень конструктивные отношения. «Локомотив» — клуб, который всегда имеет представительство в составах различных сборных команд. Мы, безусловно, будем продолжать конструктивную работу на благо российского футбола.
Теперь Локомотив Галактикос
Теперь Локомотив Галактикос
Но с другой стороны и.о. Фёдоров откровенно не тянул.
Но с другой стороны и.о. Фёдоров откровенно не тянул.