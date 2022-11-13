Нагорных прокомментировал назначение Галактионова главным тренером «Локо»

Председатель совета директоров «Локомотива» считает одним из наиболее современных и перспективных тренеров России.

Сегодня официально было объявлено о назначении бывшего наставника «Пари НН» новым главным тренером московского клуба. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов.

Так как время у нас было, последний месяц мы очень много анализировали, в том числе его работу в «Пари НН». Безусловно, это был один из определяющих факторов, плюс его работа в качестве главного тренера молодёжной сборной России.