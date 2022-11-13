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Йоканович: «Не думаю, что незабитый пенальти негативно скажется на Фомине»

вчера, 22:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал эпизод с незабитым Даниилом Фоминым пенальти в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Полузащитник «бело-голубых» впервые в своей карьере не реализовал одиннадцатиметровый в РПЛ.

Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нём скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к «точке» пенальти, испытывает ответственность.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Пенальти тянет нервы игрока, а особенно когда надо забивать 18 - й подряд. Ничего с ним не случится, начнется новый отсчет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:44
Все случается впервые и промахи тоже.
протон
протон
сегодня в 00:16
Сегодня , В день когда победили , все смотрится по- другому, все хорошо.. и ошибки ( пенальти и удар в упор во вратаря с близкого расстояния и ошибки в передачах….). Вспоминается, что он сделал классную передачу Скопинцеву и , конечно, ошибки бывают у всех. Но кубок проиграли, и рекорд остался не побитым. удачи, Фомину и команде!
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 23:14
Сделать перезагрузку.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:13
Все нормально, не забил, с каждым игроком такое бывает. Можно начинать отсчёт новой серии.
Capral
Capral
вчера в 23:09
Вот чем мне нравится Йоканович, так это своей культурой и интеллектом. А еще, вижу в нем мудрого наставника. Достаточно вспомнить, как он успокаивал Захаряна, чисто по отечески, взяв его за руку... Удачи тебе, ТРЕНЕР!!!!!!! Настоящие болельщики ДИНАМО с тобой- сначала и до конца!!!!!!! А за критику- извини, без неё никак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:04
Да не чего с ним не будет,он девочка чтоли!
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