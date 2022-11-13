Йоканович: «Не думаю, что незабитый пенальти негативно скажется на Фомине»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Полузащитник «бело-голубых» впервые в своей карьере не реализовал одиннадцатиметровый в РПЛ .

Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нём скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к «точке» пенальти, испытывает ответственность.