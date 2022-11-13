Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

Думаю, у нас сегодня всё получилось, что задумывали. Мы хорошо были настроены, этот настрой был виден. И игра на таком непростом по качеству поле… мы доминировали в самом начале, создали два голевых момента. Нам показалось, что был пенальти на первых минутах, когда завалили нашего защитника, но ничего не было. Нам в аналогичной ситуации пенальти поставили. Пропустили какой‑то нелепый гол. Там надо было сыграть по мячу, вместо этого мы делали какой‑то выход. Видимо, думали, что игрок будет во «вне игры». Но и после этого у нас были моменты: удар Карраскаля. У вратаря «Динамо» было много работы.

Что говорил мне Мойзес в первом тайме? Он говорил про подборы нашими инсайдами. Об этом разговаривали как раз. Через него и донесли эту мысль игрокам.