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Федотов: «Усиление необходимо, потому что это — конкуренция»

вчера, 22:48
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

Думаю, у нас сегодня всё получилось, что задумывали. Мы хорошо были настроены, этот настрой был виден. И игра на таком непростом по качеству поле… мы доминировали в самом начале, создали два голевых момента. Нам показалось, что был пенальти на первых минутах, когда завалили нашего защитника, но ничего не было. Нам в аналогичной ситуации пенальти поставили. Пропустили какой‑то нелепый гол. Там надо было сыграть по мячу, вместо этого мы делали какой‑то выход. Видимо, думали, что игрок будет во «вне игры». Но и после этого у нас были моменты: удар Карраскаля. У вратаря «Динамо» было много работы.

Что говорил мне Мойзес в первом тайме? Он говорил про подборы нашими инсайдами. Об этом разговаривали как раз. Через него и донесли эту мысль игрокам.

Что надо усиливать в ЦСКА зимой? Об этом не стоит распространяться сейчас. Усиление необходимо, потому что это — конкуренция. У нас есть куда усиливаться, нужна более длинная скамейка, потому что мы потеряли Дивеева, и столкнулись с тем, что надо постоянно перекраивать линию обороны. Оборона — это сыгранность, а сегодня у нас постоянно там перестановки. Например, слева играл Мойзес. При этом он сегодня выглядел там не плохо.

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Все комментарии
e5ubaw8hxdwn
e5ubaw8hxdwn
сегодня в 02:33
Знатно тебе, конюху лысому, опять по соплям надавали!
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 01:40
Хоть раз бы сыграл в два напа!
протон
протон
сегодня в 00:15
Кстати ,можно сравнить сезон Динамо и ЦСКА. Если Динамо начинал плохенько, то проделанная работа дала свои плоды, Динамо действительно стал на порядок лучше. И действительно играет прилично. Чего не скажешь о ЦСКА. Тут история как раз все наоборот!
Что можно ждать от команды проигрывающей Торпедо целых два раза?
Проблема вторых таймов стала обыденной. "Голика не хватило".... Хорошее объяснение. "Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место..." Даже тени сомнения нет, что слова эти так словами и останутся. Не питайте иллюзий, лучшее, что может произойти с ЦСКА это 4 место! А все остальное останется как прежде. Если Федотов ничего не смог изменить за большую половину чемпионата, то не изменит и за зимнюю паузу.
протон
протон
сегодня в 00:13
Для меня неприятнее всего то, что у главного тренера полностью отсутствует харизма. Вы видели эти интервью? Абсолютное неумение разговаривать на публику, что тогда требовать от разговоров с командой? Эх, Михалыч, вспоминаю Вас.
Из всех покупок в полной мере себя оправдывает пока только Мойзес. Да и он не шибко умный футболист. А вот человека, такого как дзага нам конечно очень не хватает.
Справедливости ради следует отметить, что все поражения с разницей в 1 мяч. Это говорит о слабости нападения и низкой реализации.
Futurista
Futurista
вчера в 23:46, ред.
Усиление необходимо...очень нужен сильный тренер...
drug01
drug01
вчера в 23:39
Усиление нужно иначе будет труба
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Ну какое еще усиление??? У Динамо в запасе было пять человек, у нас девять . Насколько же динамики, даже молодые, техничнее армейцев. Чалов , Обляков, Мендес один в один практически не обыгрывают, разве что на противоходе ловят соперника. А вот раскачать защитника - это не для них. Зайнутдинов, если бы не форма , то непонятно было бы за кого он играет. Чем Мухин и другие молодые ребята хуже забугорных мастеров. Надо натаскивать парней , а не мариновать на лавке , хуже то не будет, выиграть то все равно не получается, вот пусть бы набирались опыта. Иностранец Абаскаль сыграл с Локо с россиянами, было 12 россиян и лишь 2 легионера. А наш россиянин ставит из матча в матч средненьких забугорных игроков , результата нет , а он всё упирается.
Ну и печальная традиция в ЦСКА : если на поле выходит Заболотный , армейцы не выигрывают , тяжело играть в меньшинстве.
YVG
YVG
вчера в 22:50, ред.
Сочи без усиления занял второе место. Как попадают в Москву сразу дай им усиление.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Сначала нужна тщательная чистка , а уж потом конкретные точечные приобретения .
Гость
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