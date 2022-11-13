Нагорных: «Надо будет провести большую работу, чтобы выйти из опасной зоны»

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о планах команды на будущее.

Мы все прекрасно понимаем, что сегодня мы в долгу перед нашими болельщиками. Место, которое сейчас занимает «Локомотив», не то, которого он заслуживает. В межсезонье надо будет провести большую работу, чтобы выйти из опасной зоны и подняться как можно выше. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед железнодорожниками и заверить их в том, что в межсезонье будет проведена очень серьёзная работа.

Насколько изменится состав? Это будет задача главного тренера. Последние матчи показали, что у нас есть костяк, есть те, для кого клуб значит очень много. Ребят тоже хотел бы поблагодарить — они старались, а это самое главное. Уверен, что им по плечу решить задачи, которые перед ними стоят.