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Нагорных: «Надо будет провести большую работу, чтобы выйти из опасной зоны»

вчера, 20:24

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах команды на будущее.

Мы все прекрасно понимаем, что сегодня мы в долгу перед нашими болельщиками. Место, которое сейчас занимает «Локомотив», не то, которого он заслуживает. В межсезонье надо будет провести большую работу, чтобы выйти из опасной зоны и подняться как можно выше. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед железнодорожниками и заверить их в том, что в межсезонье будет проведена очень серьёзная работа.

Насколько изменится состав? Это будет задача главного тренера. Последние матчи показали, что у нас есть костяк, есть те, для кого клуб значит очень много. Ребят тоже хотел бы поблагодарить — они старались, а это самое главное. Уверен, что им по плечу решить задачи, которые перед ними стоят.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:15
Это уже не опасная, а провальная зона.
Izmar
Izmar
вчера в 20:27
С новым тренером это будет не легко.
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