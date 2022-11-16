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Якубко: «Если РФ сыграет с Узбекистаном вничью, никакого позора не будет»

вчера, 07:36
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия18:00 Не начался

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якобко порассуждал о предстоящем товарищеском матче между Россией и Таджикистаном.

Два месяца назад мы были в Узбекистане с молодежной сборной Словакии до 20 лет и два матча проиграли. Я удивлен, что там уже не такой плохой футбол, если честно. И если Россия сыграет с Узбекистаном вничью, никакого позора не будет. По матчу с Кыргызстаном было видно, что подобные матчи — не такие простые. Эти команды всегда хотят показать себя в лучшем свете, они точно будут биться, Россия для них — отличный соперник.

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Все комментарии
Пирамида
Пирамида
сегодня в 02:50
Почему нет новости о том, что Узбекистан u17 и Россия u17 сыграли в ничью 2:2 16 ноября?
ОПС
ОПС
вчера в 11:50
За матч с Узбекистаном стоит попереживать. Но это и хорошо. Сильная команда, пусть и по азиатским меркам, нам сейчас очень нужна.
Boricku
Boricku
вчера в 11:37
Эти игры должны быть засчитаны как игры в группе на Кубке мира, и если выиграют две игры должны играть в плэй офф Кубка мира. Где наши хвалёные Мидовцы , почему не добиваются признания товарняков ?
monah-10
monah-10
вчера в 11:15
Узбекистану точно проиграют, узбекам только невезение мешает попасть на ЧМ, крутая команда, конечно в сравнении с нашей.
ДСА
ДСА
вчера в 08:54
Уже начинаем стелить соломку.
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:49
Может и проиграть , там один Урунов всех накрутит !
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:00
Кстати, Узбекистан это сильная команда.
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