Якубко: «Если РФ сыграет с Узбекистаном вничью, никакого позора не будет»

Бывший футболист «Амкара» порассуждал о предстоящем товарищеском матче между Россией и Таджикистаном.

Два месяца назад мы были в Узбекистане с молодежной сборной Словакии до 20 лет и два матча проиграли. Я удивлен, что там уже не такой плохой футбол, если честно. И если Россия сыграет с Узбекистаном вничью, никакого позора не будет. По матчу с Кыргызстаном было видно, что подобные матчи — не такие простые. Эти команды всегда хотят показать себя в лучшем свете, они точно будут биться, Россия для них — отличный соперник.