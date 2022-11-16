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Булыкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира

сегодня, 00:29

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира в Катаре.

Будет много интересных матчей. В Бельгии играют друзья и бывшие одноклубники, поэтому буду за ними смотреть и желать удачи. Немцы, аргентинцы и бразильцы проведут интересный турнир. За всеми будет интересно наблюдать.

Но особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрелд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:39
Пусть болеет за кого хочет. Команд много, наших нет Смотреть будем, болеть - нет. Пожалуй только против Польши. Халява не должна пройти.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 04:25
Будет Чемпионат мира, все будут больет за кого-то.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 00:44
Как часто подчеркивает, друзья и одноклубники.
h4exqkyvuax6
h4exqkyvuax6
сегодня в 00:36
Команд много но главное для него всё же Бельгия!!!
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