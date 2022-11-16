Булыкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира

Экс-футболист сборной России рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира в Катаре.

Будет много интересных матчей. В Бельгии играют друзья и бывшие одноклубники, поэтому буду за ними смотреть и желать удачи. Немцы, аргентинцы и бразильцы проведут интересный турнир. За всеми будет интересно наблюдать.

Но особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрелд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть.