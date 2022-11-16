Камоцци: «Сычевой проводит отличный сезон»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, похвалил форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду».
Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, похвалил форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду».
У Сычевого уже появился мерзкий апломб.
Не будет с него толку.
У Сычевого уже появился мерзкий апломб.
Не будет с него толку.