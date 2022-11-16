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Габулов: «Сафонов — лидер сборной России»

вчера, 06:20

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов порассуждал о вратарской позиции в национальной команде перед матчем с Таджикистаном.

Сафонов уже сегодня является основным вратарем, лидером сборной. Матвей очень уверенно провел матчи отборочного этапа к ЧМ-2022. За ним будущее национальной команды, если он также продолжит работать над собой, прогрессировать и поставит перед собой амбициозные цели.

Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:55
Какая сборная,такой и "лидер".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:17
Матвей лучший но выбор за Карпиным.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:37
Вратарь вряд ли может быть лидером, ибо он не созидает, а разрушает чужие старания.
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