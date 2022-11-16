Габулов: «Сафонов — лидер сборной России»

Бывший голкипер сборной России порассуждал о вратарской позиции в национальной команде перед матчем с Таджикистаном.

Сафонов уже сегодня является основным вратарем, лидером сборной. Матвей очень уверенно провел матчи отборочного этапа к ЧМ -2022. За ним будущее национальной команды, если он также продолжит работать над собой, прогрессировать и поставит перед собой амбициозные цели.

Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб.