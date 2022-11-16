Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

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вчера, 19:54

Великобритания и Ирландия подали совместную предварительную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года.

Турнир должны принять 14 стадионов, которые находятся в Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе, и Ирландии. К таковым относятся: «Вилла Парк» (Бирмингем), «Гудисон Парк» (Ливерпуль), «Уэмбли», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Хэмпден Парк» (Глазго), Олимпийский стадион (все – Лондон), «Этихад», «Олд Траффорд» (оба — Манчестер), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл), «Стэдиум оф лайт» (Сандерленд), «Дублин Арена», «Кроук Парк» (оба – Дублин), «Кейсмент Парк» (Белфаст) и Национальный стадион Уэльса (Кардифф).