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Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

вчера, 19:54

Великобритания и Ирландия подали совместную предварительную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года.

Турнир должны принять 14 стадионов, которые находятся в Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе, и Ирландии. К таковым относятся: «Вилла Парк» (Бирмингем), «Гудисон Парк» (Ливерпуль), «Уэмбли», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Хэмпден Парк» (Глазго), Олимпийский стадион (все – Лондон), «Этихад», «Олд Траффорд» (оба — Манчестер), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл), «Стэдиум оф лайт» (Сандерленд), «Дублин Арена», «Кроук Парк» (оба – Дублин), «Кейсмент Парк» (Белфаст) и Национальный стадион Уэльса (Кардифф).

Итоговый список, состоящий из 10 стадионов, должен быть представлен УЕФА в апреле 2023 года. Турция также намерена провести этот турнир.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:25
турки тоже заслужили принять турнир. футбольная инфраструктура в норме, деньги есть, правда там сейчас инфляция 85%, но до турнира время ещё есть). а в 32г можно и бритам дать или Италии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:20
На родине футбола давненько не проводились крупные турниры!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15
Кто ж англичанам откажет ?
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:59
"и будет на четыре больше финалистов со вторых мест" - то есть как?
Гость
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