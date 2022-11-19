Деменко: «На ЧМ-2022 из-за климата могут проявить себя африканские команды»

Экс-футболист сборной России поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Раньше мы ждали чемпионат мира летом, поэтому нынешний турнир довольно необычный. Я не могу сказать, что буду за кого-то болеть, просто планирую смотреть футбол. Что касается фаворитов, то это Аргентина и Бразилия. Из европейских команд выделю Францию и Германию. Да и Португалия может дойти далеко. Конечно, могут быть и сюрпризы. Климат будет жаркий, не исключаю, что смогут проявить себя африканские команды.

Наша сборная могла бы достойно выступить на турнире, если бы туда попала? Шансы побороться были бы, но судить сложно, ведь сейчас мы играем только товарищеские матчи, Карпин просматривает молодёжь на перспективу.