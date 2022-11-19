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Деменко: «На ЧМ-2022 из-за климата могут проявить себя африканские команды»

вчера, 20:41

Экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Раньше мы ждали чемпионат мира летом, поэтому нынешний турнир довольно необычный. Я не могу сказать, что буду за кого-то болеть, просто планирую смотреть футбол. Что касается фаворитов, то это Аргентина и Бразилия. Из европейских команд выделю Францию и Германию. Да и Португалия может дойти далеко. Конечно, могут быть и сюрпризы. Климат будет жаркий, не исключаю, что смогут проявить себя африканские команды.

Наша сборная могла бы достойно выступить на турнире, если бы туда попала? Шансы побороться были бы, но судить сложно, ведь сейчас мы играем только товарищеские матчи, Карпин просматривает молодёжь на перспективу.

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:46
Все таки мастерство не хватает им
pomor45
pomor45
вчера в 22:15
Катару нужно возле баз европейских соперников расположить стойбища верблюдов.
Gahi
Gahi
вчера в 21:04
Ну что, тем интереснее будет посмотреть футбол в исполнении команд и кто на что способен в таких условиях. Удачи
monah-10
monah-10
вчера в 20:52
И Азия тоже. Трудней всего европейцам придется.
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