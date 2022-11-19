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Широков: «Лучше посмотреть Первую лигу, чем матч Узбекистан — Россия»

вчера, 19:38
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия15:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Узбекистаном.

Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая лига страны или мира — вот лучше её смотреть. Там больше ожиданий.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:39
Сборная есть сборная все игры нужные
galem72
galem72
вчера в 22:23
Лучше? И то, и другое - сплошное уныние без намёка на драйв и интерес.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:15
И этот человек когда то выходил с капитанской повязкой....

Какое неумное сравнение матча сборной...и матчей первой лиги...
Храневец
Храневец
вчера в 21:54
Лучше вообще ничего не смотреть !
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Вот и показывали бы матчи первой лиги, урезав показ европейских лиг.
firewing
firewing
вчера в 21:25
Первую английскую - да, Рома?
Dima salev
Dima salev ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:42
А может вторую лигу посмотреть где игроки судьи по морде дают!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:27
Теперь уже, после прошлого матча сборной (если ее можно так называть), желание смотреть на карпинские команды отпало напрочь.
112910415
112910415
вчера в 20:26
всё же интересно -
какие они, узбеки ...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:12
Зачем с ним разговаривать?
У Широкова высокое самомнение, а у Карпина еще выше.
Их обоих нужно убрать из российского футбола - будет лучше.
Tostao
Tostao
вчера в 20:00
Ещё один в отряд Мостового.
Сп62
Сп62
вчера в 19:59
А лучше посмотреть и то, и другое. Хуже не будет.
Futurista
Futurista
вчера в 19:54
Широкий взгляд на первую лигу...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:53
Что я сейчас и делаю( пишу в перерыве)!🙂
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