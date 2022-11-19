Широков: «Лучше посмотреть Первую лигу, чем матч Узбекистан — Россия»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Узбекистаном.

Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая лига страны или мира — вот лучше её смотреть. Там больше ожиданий.