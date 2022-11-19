Широков: «Лучше посмотреть Первую лигу, чем матч Узбекистан — Россия»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Узбекистаном.
Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая лига страны или мира — вот лучше её смотреть. Там больше ожиданий.
Какое неумное сравнение матча сборной...и матчей первой лиги...
Какое неумное сравнение матча сборной...и матчей первой лиги...
какие они, узбеки ...
какие они, узбеки ...
У Широкова высокое самомнение, а у Карпина еще выше.
Их обоих нужно убрать из российского футбола - будет лучше.
У Широкова высокое самомнение, а у Карпина еще выше.
Их обоих нужно убрать из российского футбола - будет лучше.