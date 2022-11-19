Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Гладилин: «Сборная России могла бы достойно выступить на чемпионате мира»

вчера, 20:32

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Турнир нас ждёт необычный, потому что мундиаль будет впервые проводиться в ноябре-декабре. Для многих команд это будет не очень удобно, но что поделать.

Что касается фаворитов, то я считаю, что это Аргентина и Бразилия. Из европейских сборных я отмечу Германию, Францию и Бельгию. Но средний уровень сборных вырос, многие команды могут преподнести сюрприз. Но я буду болеть за аргентинцев, у них опытная команда во главе с Месси, а Лионель уже созрел для победы на чемпионате мира. На следующем мундиале ему будет уже примерно 40 лет, так что сейчас у Месси будет особый настрой.

Смогла бы сборная России побороться за выход в плей-офф, если бы попала на ЧМ? Да, мы ничем не слабее тех же поляков. Мы могли бы достойно выступить и выйти из группы, о высоких местах я говорить не буду, но в плей-офф мы бы могли выйти.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Червиченко считает, что Слуцкий может вернуться в РПЛ
Вчера, 23:59
Широков: «В России Дзюбу может позволить себе пригласить только „Сочи“»
Вчера, 23:53
Чанов: «У сборной Бразилии подобрался довольно качественный состав»
Вчера, 22:54
Гаджиев: «У бразильцев всегда был командный дух и дух победителя»
Вчера, 22:47
Чухлов: «На ЧМ-2022 буду болеть за тех, кто будет больше забивать»
Вчера, 21:48
Пономарёв: «Футболисты в Катаре адаптируются, всё будет хорошо»
Вчера, 21:23
Сортировать
Все комментарии
Сергей Пушкарев
Сергей Пушкарев
вчера в 22:24
Мы Таджикистан обыграть не можем, куда нам позориться на ЧМ
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:19
посмотрим настоящий футбол!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:55
Оптимист тоже должен иметь холодную и, главное, трезвую голову.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:26
А вот если бы у бабушки ... то была бы дедушкой. Тут не о чем говорить. Нас там нет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:58
Вова сказал: нечего там делать. Взяли под козырёк.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:44
Думаю многие не согласятся с этой точкой зрения
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:39
Если бы да кабы. Что теперь об этом говорить если никуда не попали...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 