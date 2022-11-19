Гладилин: «Сборная России могла бы достойно выступить на чемпионате мира»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Турнир нас ждёт необычный, потому что мундиаль будет впервые проводиться в ноябре-декабре. Для многих команд это будет не очень удобно, но что поделать.

Что касается фаворитов, то я считаю, что это Аргентина и Бразилия. Из европейских сборных я отмечу Германию, Францию и Бельгию. Но средний уровень сборных вырос, многие команды могут преподнести сюрприз. Но я буду болеть за аргентинцев, у них опытная команда во главе с Месси, а Лионель уже созрел для победы на чемпионате мира. На следующем мундиале ему будет уже примерно 40 лет, так что сейчас у Месси будет особый настрой.