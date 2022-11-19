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Альварес: «Месси просто хороший человек и великий капитан»

вчера, 14:18

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своем партнере по национальной команде Лионеле Месси.

Думаю, Месси всегда в оптимальной форме. Даже когда это не так, он все равно лучший, поскольку он способен на многое. Это замечательно. Он уникален.

Разумеется, его присутствие в команде – привилегия, и я хочу помочь ему и всей команде устроить праздник в Аргентине. Он замечательно руководит командой, и это очень сильно помогло перед финалом Кубка Америки. Он произнес замечательную речь.

Находясь в команде, ты осознаешь, что он просто хороший человек и великий капитан.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:24
Перед Чемпионатом мира можно так говорить.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:28
Главное - меньше болтать..
y7utdjty26fw
y7utdjty26fw
вчера в 14:27
Ему ещё удачи в этом турнире тогда будет совсем хорошо
Гость
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