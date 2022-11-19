Альварес: «Месси просто хороший человек и великий капитан»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины высказался о своем партнере по национальной команде .

Думаю, Месси всегда в оптимальной форме. Даже когда это не так, он все равно лучший, поскольку он способен на многое. Это замечательно. Он уникален.

Разумеется, его присутствие в команде – привилегия, и я хочу помочь ему и всей команде устроить праздник в Аргентине. Он замечательно руководит командой, и это очень сильно помогло перед финалом Кубка Америки. Он произнес замечательную речь.

Находясь в команде, ты осознаешь, что он просто хороший человек и великий капитан.