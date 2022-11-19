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Нойер: «Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами»

вчера, 14:44
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпония23.11.2022 в 16:00 Не начался

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о матче против команды Японии на чемпионате мира.

Важно показать достойную позиционную игру и надежно отработать в обороне. Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами, если наши атаки будут быстры. Но стоит учитывать, что и у соперника есть качественные исполнители, которые могут усложнить выполнение нашей задачи. Один из них — Камада из «Айнтрахта».

В 2014 году перед началом турнира я не чувствовал, что мы способны пройти столь долгий путь и взять Кубок мира. Первый поединок против Португалии был замечательным. В 2018 году с Мексикой мы выглядели ужасно. Хороший старт помогает поймать игровой ритм.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
вчера в 19:27
Будете забивать сколько - 8?
НикСта63
НикСта63
вчера в 15:37
Вспомнить бы о Корее 2018
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Какой заботливый Мануэль!😏
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:46
Сборной Японии со всеми будет тяжело!
Гость
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