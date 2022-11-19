Нойер: «Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии высказался о матче против команды Японии на чемпионате мира.

Важно показать достойную позиционную игру и надежно отработать в обороне. Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами, если наши атаки будут быстры. Но стоит учитывать, что и у соперника есть качественные исполнители, которые могут усложнить выполнение нашей задачи. Один из них — Камада из «Айнтрахта».

В 2014 году перед началом турнира я не чувствовал, что мы способны пройти столь долгий путь и взять Кубок мира. Первый поединок против Португалии был замечательным. В 2018 году с Мексикой мы выглядели ужасно. Хороший старт помогает поймать игровой ритм.