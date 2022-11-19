Почеттино: «Мбаппе – хищник, у него великолепная харизма»

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.
Южная Америка с 2002 года не видит триумфа на чемпионате мира. Очень многое в руках Месси и Неймара, многое зависит от их стиля игры, совершенно разного, особенно при созидании.
Мбаппе? Он моложе их и, следовательно, незрел, хотя чемпионат мира он уже выигрывал – некоторые детали командного спорта тяжело понять.
Килиан – хищник, у него великолепная харизма, которая привлекает людей, но ему еще предстоит найти себя.
Он не любит строить игру, любит забивать, а не пасовать.
Не знаю. форвардов хороших очень много. А вот комплексных футболистов единицы. Таких как Месси. Чтобы и забивал много и пасовал, и создавал, обострял и штрафные.
Он не любит строить игру, любит забивать, а не пасовать.
Не знаю. форвардов хороших очень много. А вот комплексных футболистов единицы. Таких как Месси. Чтобы и забивал много и пасовал, и создавал, обострял и штрафные.