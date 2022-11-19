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Почеттино: «Мбаппе – хищник, у него великолепная харизма»

вчера, 13:57

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Южная Америка с 2002 года не видит триумфа на чемпионате мира. Очень многое в руках Месси и Неймара, многое зависит от их стиля игры, совершенно разного, особенно при созидании.

Мбаппе? Он моложе их и, следовательно, незрел, хотя чемпионат мира он уже выигрывал – некоторые детали командного спорта тяжело понять.

Килиан – хищник, у него великолепная харизма, которая привлекает людей, но ему еще предстоит найти себя.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 19:38
Такая харизма хищника, что аж шмеля поймал в свои сети))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:27
Посмотрим как будет играть за свою Сборную.
протон
протон
вчера в 17:20
Мбаппе реально зверь , если кто-то смотрит игры с его участием. Но к сожалению, как только он потеряет скорость , так и сдуется , лет до 30 я думаю будет стабильно забивать в каждом матче.
Он не любит строить игру, любит забивать, а не пасовать.
Не знаю. форвардов хороших очень много. А вот комплексных футболистов единицы. Таких как Месси. Чтобы и забивал много и пасовал, и создавал, обострял и штрафные.
Loko57
Loko57
вчера в 16:30
В каком месте у него Харизма... Вот у Ибры - ХАРИЗМА!!!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 14:32
Мбаппе великолепный игрок с трудным характером.У пешехода был такой же характер,поэтому выкинули Ибру и Вилью,ради его прихоти.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:19
На ЧЕ его харизма не помогла..
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Посмотрим что он покажет на ЧМ
Гость
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