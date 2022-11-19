Почеттино: «Мбаппе – хищник, у него великолепная харизма»

Бывший главный тренер ПСЖ поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Южная Америка с 2002 года не видит триумфа на чемпионате мира. Очень многое в руках Месси и Неймара, многое зависит от их стиля игры, совершенно разного, особенно при созидании.

Мбаппе? Он моложе их и, следовательно, незрел, хотя чемпионат мира он уже выигрывал – некоторые детали командного спорта тяжело понять.

Килиан – хищник, у него великолепная харизма, которая привлекает людей, но ему еще предстоит найти себя.