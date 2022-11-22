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Оздоев: «Не рассматривал всерьёз предложения из России»

вчера, 11:27

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев рассказал о том, что после ухода из «Зенита» не собирался переходить в другой российский клуб.

Давило ли на меня то, что долго оставался без команды летом? Нет, потому что переговорный процесс шёл постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

У меня были шансы остаться в России. Но я не рассматривал эти предложения всерьёз. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нём остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:00
Может в чем то он и прав. Ну., да Бог ему судья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:55
Всё хорошо у него в Турции. Удачи.
Гость
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