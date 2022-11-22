Оздоев: «Не рассматривал всерьёз предложения из России»

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюка» рассказал о том, что после ухода из «Зенита» не собирался переходить в другой российский клуб.

Давило ли на меня то, что долго оставался без команды летом? Нет, потому что переговорный процесс шёл постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

У меня были шансы остаться в России. Но я не рассматривал эти предложения всерьёз. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нём остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб.