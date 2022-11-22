Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Канчельскис: «Приглашение Слуцкого в „Рубин“ было ошибкой. Слабый тренер»

22 ноября 2022, 10:54

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение о Леониде Слуцком.

У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в Первую лигу. У него всё время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.

У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нигматуллин: «Пахнет провалом сборной Германии на чемпионате мира»
Сегодня, 00:56
Мостовой: «Чемпионат мира – величайшее, что может быть в футболе»
Вчера, 22:10
Кавазашвили объяснил, почему судьи стали добавлять много времени
Вчера, 21:19
Гладилин: «Кто будет смотреть Кубок России, если идёт чемпионат мира»
Вчера, 20:55
Орлов: «Мы сами принизили авторитет сборной России»
Вчера, 20:18
Данил Глебов рассказал, что нужно сделать, чтобы разозлить Карпина
Вчера, 19:48
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:58
У Слуцкого 7 трофеев добытых с ЦСКА, и не Андрюхе судить какой он тренер. А черные полосы в карьере бывают у всех, даже у звездных тренеров.
Capral
Capral
22 ноября в 11:41
Комментировать Канчельскиса- себя не уважать.
Союзник противников
Союзник противников
22 ноября в 11:19
1.Слуцкий-слабый тренер.
2.Канчельскис-не тренер.
3.Мостовой -недотренер.
4.Уткин-бывший Всё.
5.Губерниев-слесарь -гинеколог голубого экрана.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 ноября в 11:07
Невилл местного разлива у нас завелся
Caniggia
Caniggia
22 ноября в 11:03, ред.
Лёне надо на Матч ТВ устраиваться, там от него побольше бы пользы было, так как чесать языком он умеет, пожалуй, как никто другой. А вот тренеришка он, действительно, никудышный.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 