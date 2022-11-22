Канчельскис: «Приглашение Слуцкого в „Рубин“ было ошибкой. Слабый тренер»

Экс-полузащитник сборной России выразил мнение о .

У него был приличный состав и в РПЛ . Но он там провалился, и команда вылетела в Первую лигу. У него всё время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.

У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!