Канчельскис: «Приглашение Слуцкого в „Рубин“ было ошибкой. Слабый тренер»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение о Леониде Слуцком.
У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в Первую лигу. У него всё время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.
У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!
2.Канчельскис-не тренер.
3.Мостовой -недотренер.
4.Уткин-бывший Всё.
5.Губерниев-слесарь -гинеколог голубого экрана.
2.Канчельскис-не тренер.
3.Мостовой -недотренер.
4.Уткин-бывший Всё.
5.Губерниев-слесарь -гинеколог голубого экрана.