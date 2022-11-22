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Оздоев: «„Зенит“ — это номер один в плане всего»

вчера, 08:11

Футболист Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита» минувшим летом.

Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным.

Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат.

Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:21
Всё когда-то кончается,и у "Зенита" это уже началось.
Palex
Palex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:07
Ты знаешь такие клубы, которые не имея бабла, по несколько раз становились чемпионами своих стран?
lotsman
lotsman
вчера в 09:55
Зенит пока первый, но может всё измениться.
Futurista
Futurista
вчера в 09:32
Геополитика помешала стать Оздоеву Марадоной)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:31
В плане бабла зениту(газпрому) равных в стране нет.
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:29
Главное сейчас это на фронт !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:24
Главное - деньги, а остальное второстепенно.
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