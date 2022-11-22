Оздоев: «„Зенит“ — это номер один в плане всего»

Футболист рассказал о своем уходе из «Зенита» минувшим летом.

Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал. Потому что он был осознанным.

Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», я сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Но выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

А что касается «Зенита», я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат.

Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего.