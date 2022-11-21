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Карпин высказался по поводу обвинений в выборе состава сборной России

вчера, 22:08

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин ответил на обвинения в предвзятости при выборе состава сборной.

Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:53
Юлит Карпин, как обычно. Тюкавин не в основе Динамо, поэт ому не в сборной. А почему в сборной Мостовой, который не в основе Зенита? Одно волшебное слово Газпром.
протон
протон
сегодня в 00:33
Аргументы очевидны. Сборная не участвует ни в одном соревновании. Перед ней не стоит никаких задач. Тренеры не несут никакой ответственности ни за качество игры, ни за результаты, так как все матчи товарищеские . Тренерский штаб состоит из личных друзей Карпина, у которых нет тренерской репутации. Очевидно, что ко всем трем сыгранным товарнякам сборная не готовилась, так как в ее игре не было видно ни тактического плана, ни других тренерских идей. Не было и логики в выборе состава - на поле выходили игроки, которые заведомо не дополняли друг друга. Очевидно, не было и вводных от тренера, потому что сборная во всех трех матчах играла пешком, с ленцой и прохладцей, показав чудовищный процент брака во всех ТТХ. Даже в ее худшей товарищеской игре (с Эстонией в 2002) у сборной России не было такого процента брака.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:34
Я вообще удивлён, что кого - то может интересовать состав нашей сборной, её игра в прошедших матчах и результаты. Кто снова начинает муссировать тему сб. России ?
Откровенно. Я бы на месте гл.тренера послал всех этих критиков на три буквы и вообще не отвечал на вопросы кого бы то ни было.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:14
Валерий Георгиевич гл.тренер сборной,ему виднее,кого вызывать,кого нет,что касается,якобы,что много игроков Ростова,то это логично,гл.трегер сборн,так же тренери Ростова,он их видит каждый день,знает их кондиции,физ.форму итп.это же,все логично!!!
Capral
Capral
вчера в 23:07
Кому нужны дешевые Карпинские отмазки, когда идет мировой футбольный форум?!
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:04
Валерий Георгиевич мог бы и покороче ответить в своем духе: "Ну иии? Ну выбрал, и что? Дальше что?"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:56
ВАлера,никого не слушай.Пролетать,так самому,а не по советам непричастных,или заинтересованных. Все бездарные попробовали свои силы,чего уж там.А два бегают за кордоном,вот и весь потенциал.Полная импотенция!!!
Boricku
Boricku
вчера в 22:21
Пенальти не дали, вот и вся игра в этом.
Futurista
Futurista
вчера в 22:18, ред.
- Валера иди сюда..
- Ну и?...Какие ко мне вопросы?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:13
Как всегда, нагло и дерзко, он по другому не умеет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:11
У Валеры накипело - выплеснул!
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