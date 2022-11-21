Карпин высказался по поводу обвинений в выборе состава сборной России

Главный тренер национальной команды России ответил на обвинения в предвзятости при выборе состава сборной.

Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?