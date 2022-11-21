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Слуцкий: «Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии»

вчера, 23:58

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Если говорить об исключительном игроке, одном из лучших за всю историю, то он имеет абсолютно иные права, нежели любой другой футболист в мире. Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии и клубу, и тренеру, и даже обязан их предъявлять, чтобы делать клуб лучше.

Мы не знаем, предъявляет он к себе претензии или нет. Но я думаю, что если бы он этого не делал, то не смог бы развиваться и держать такой уровень в своем возрасте. Сколько раз его списывали в утиль, а он выходил и показывал свой уровень – в любом возрасте и в любом чемпионате?

Если бы он не предъявлял к себе претензий, он просто не достиг бы такого уровня.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:24, ред.
Если бы Роналду не был бы нарциссом и не считал бы себя небожителем, то тогда может быть и слова Слуцкого были бы в тему, но и то это неправильно, если игрок так себя ведёт.

И как это Роналду делает чтобы МЮ стал лучше?
Не является на сборы, в открытую говорит что хочет покинуть клуб, откровенно плюёт на тренера, на клуб, на болельщиков, и это по мнению Слуцкого делать клуб лучше? Так и хочется сказать: "Шарик (Слуцкий) ты балбес".

Всему своё время и надо просто вовремя уходить.

Кстати, Слуцкий в чём-то с Роналду похож. Роналду не заканчивает карьеру и уже представляет жалкое зрелище и Лёня долго не завязывает с тренерской карьерой и довёл Рубин, одного из семи клубов чемпионов России, до жалкого состояния в первой лиге.

Роналду и Слуцкий, сделайте футбол лучше, уйдите из футбола!!!
протон
протон
сегодня в 00:42
Слуцкий прекрасный комментатор, объясняет острые моменты, поясняет на что обращать внимание. Очень интересно его слушать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
Я думаю самому Слуцкому не понравилось бы если бы ему игрок предъявлял претензии! Пример тому давнишняя стычка в ЦСКА с Аланом Дзагоевым, который со свойственной ему эмоциональностью высказал претензии тренеру по поводу замены! В последствии правда конфликт был улажен и у них наладились добрые отношения!
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 00:23
Уровень понятие не всегда одинаков.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:17, ред.
Учитывая уровень Слуцкого, игрок уровня Ивана Игнатьева способен качать ему права!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:15
А какой у него сейчас уровень,да ни какой,раньше надо было блатовать,а теперь нужно вести себя скромнее!
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:12
Молодец Леонид,все верно сказал! Профессионалы грамотно оценили его действия…

Роналду забил 18 голов, а в этом сезоне его даже в основе не выпускают, хотя дело оказ-ся не в отсутствии предсезонки, а в том физрук принимает не те решения.Даже Санчо потух.

На этом чемпионате посмотрим кто из них прав…
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