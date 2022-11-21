Слуцкий: «Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Если говорить об исключительном игроке, одном из лучших за всю историю, то он имеет абсолютно иные права, нежели любой другой футболист в мире. Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии и клубу, и тренеру, и даже обязан их предъявлять, чтобы делать клуб лучше.
Мы не знаем, предъявляет он к себе претензии или нет. Но я думаю, что если бы он этого не делал, то не смог бы развиваться и держать такой уровень в своем возрасте. Сколько раз его списывали в утиль, а он выходил и показывал свой уровень – в любом возрасте и в любом чемпионате?
Если бы он не предъявлял к себе претензий, он просто не достиг бы такого уровня.
И как это Роналду делает чтобы МЮ стал лучше?
Не является на сборы, в открытую говорит что хочет покинуть клуб, откровенно плюёт на тренера, на клуб, на болельщиков, и это по мнению Слуцкого делать клуб лучше? Так и хочется сказать: "Шарик (Слуцкий) ты балбес".
Всему своё время и надо просто вовремя уходить.
Кстати, Слуцкий в чём-то с Роналду похож. Роналду не заканчивает карьеру и уже представляет жалкое зрелище и Лёня долго не завязывает с тренерской карьерой и довёл Рубин, одного из семи клубов чемпионов России, до жалкого состояния в первой лиге.
Роналду и Слуцкий, сделайте футбол лучше, уйдите из футбола!!!
И как это Роналду делает чтобы МЮ стал лучше?
Не является на сборы, в открытую говорит что хочет покинуть клуб, откровенно плюёт на тренера, на клуб, на болельщиков, и это по мнению Слуцкого делать клуб лучше? Так и хочется сказать: "Шарик (Слуцкий) ты балбес".
Всему своё время и надо просто вовремя уходить.
Кстати, Слуцкий в чём-то с Роналду похож. Роналду не заканчивает карьеру и уже представляет жалкое зрелище и Лёня долго не завязывает с тренерской карьерой и довёл Рубин, одного из семи клубов чемпионов России, до жалкого состояния в первой лиге.
Роналду и Слуцкий, сделайте футбол лучше, уйдите из футбола!!!