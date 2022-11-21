Слуцкий: «Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии»

Экс-тренер «Рубина» поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Если говорить об исключительном игроке, одном из лучших за всю историю, то он имеет абсолютно иные права, нежели любой другой футболист в мире. Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии и клубу, и тренеру, и даже обязан их предъявлять, чтобы делать клуб лучше.

Мы не знаем, предъявляет он к себе претензии или нет. Но я думаю, что если бы он этого не делал, то не смог бы развиваться и держать такой уровень в своем возрасте. Сколько раз его списывали в утиль, а он выходил и показывал свой уровень – в любом возрасте и в любом чемпионате?

Если бы он не предъявлял к себе претензий, он просто не достиг бы такого уровня.