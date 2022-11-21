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Непомнящий: «Сенегал без Мане, это всё равно, что Аргентина без Месси»

вчера, 22:23
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил итоги матча чемпионата мира между Сенегалом и Нидерландами (0:2).

С одной стороны, игра была ничейной, но всё-таки сказалось отсутствие Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала. Сенегал без Мане, это всё равно, что сборная Аргентины без Лионеля Месси или Диего Марадоны в своё время. Не хватило Мане. По игре казалось, что сенегальцы справляются, но всё решают нюансы и эпизоды. Мои симпатии были на стороне Сенегала, потому что это серьёзная команда, которая может претендовать на большее, чем проигрывать 0:2 Нидерландам. Да, соперники были острее, но итоговый результат не вытекал из логики матча.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:08
То есть Сенегал без Мане лучше чем с ним? По моему это не так
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:54
...или сб.России без Валеры.А хоть и с Валерой!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:42
Да ладно, сколько провалов было у Аргентины с Месси, даже обидевшись сколько раз пытался уйти из сборной, уходил, возвращался 😁
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:37
Всё точно...
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:35
Аргентина с обузой 5 финалов 4 проигрыша.’ 1 ЧМ,3 КА.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:33, ред.
Глупости! (моё субъективное мнение) Месии если убрать, есть кому забивать, вот убрали Ван Перси и Ван Нистелроя, забивают же, в Аргентине есть, Димария, Агуеро,Икарди, сейчас Гарначо и очень много ребят которые способны забивать, просто Месси привносил Шарм в сборную, дриблинг убрать на скорости, финт, понятно все стареют, из=за это трагедии не стоит делать ведь всегда можно хлопнуть громко дверью!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:30
Аргенина без карлика может стать чемпионом мира а с карликом и из группы не вылезет, неудачное сравнение.
Гость
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