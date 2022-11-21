Непомнящий: «Сенегал без Мане, это всё равно, что Аргентина без Месси»

Бывший главный тренер «Томи» оценил итоги матча чемпионата мира между Сенегалом и Нидерландами (0:2).

С одной стороны, игра была ничейной, но всё-таки сказалось отсутствие Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала. Сенегал без Мане, это всё равно, что сборная Аргентины без Лионеля Месси или Диего Марадоны в своё время. Не хватило Мане. По игре казалось, что сенегальцы справляются, но всё решают нюансы и эпизоды. Мои симпатии были на стороне Сенегала, потому что это серьёзная команда, которая может претендовать на большее, чем проигрывать 0:2 Нидерландам. Да, соперники были острее, но итоговый результат не вытекал из логики матча.