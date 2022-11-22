Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2022

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину

вчера, 15:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче 1-го тура ЧМ-2022 (2:1).

Счёт на 10-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. На 48-й сравнял Салех Аль Шехри. На 53-й Салем Ад-Даусари вывел Саудовскую Аравию вперёд.

В первом тайме три мяча аргентинцев не были засчитаны из-за офсайда.

Саудовская Аравия лидирует в группе C с 3 очками, Аргентина — 4-я (0 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марокко и Хорватия голов не забили
Сегодня, 14:55
Дубль Жиру помог Франции разгромить Австралию в матче чемпионата мира
Сегодня, 00:01
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в контрольном матче
Вчера, 22:18
«Сочи» одолел «Торпедо» в Кубке России по итогам серии пенальти
Вчера, 22:10
Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не забил пенальти
Вчера, 20:56
«Пари НН» обыграл «Химки» в Кубке России. Исход игры решила серия пенальти
Вчера, 19:37
Сортировать
Все комментарии
Кьянти
Кьянти
сегодня в 13:48
https://m.vk.com/wall-23279823_4311398?z=photo-23279823_457370211%2Falbum-23279823_00%2Frev

Вот тебе ссылка на камбэки КР. один только хет трик с испанией чего стоит. А с Атлетико. А тут ещё нет камбэка с Аталантой. У Месси и близко подобного не было.

Ты просто натягиваешь сову на глобус. То, что Рон боец и лидер, а Лео просто тряпочка, это медмцинский факт. Никогда Рон не выглядел так жалко и ничтожно, как Месси после 4 гола Ливерпуле и так ка к он выглядел во втором тайме с Баварией.
На этом закончу. Если ты хочешь оспорить и назвать болое чёрным, то от этого белое чёрным все равно не станет.
И ещё раз, если ты не понял. Я не про игровые качества.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 10:36
Есть люди, которые переживают внутри, горят изнутри, а есть такие, на лице эмоции, а дать мало что может.
В Реале этот "воин" висел на шее Рамоса, Бэйла в критических моментах, когда нужно было вытянуть.
В Ювентусе ничего не добился потому что никто не вытянул, там воинов не было.
В МЮ как видишь присел окончательно на лавку, и выгнали с позором, "воина". Воины не ведут себя подобным образом. Как пример, Зидан тянул сборную, и не истерил, не было эмоций, он как танк шёл, Месси примерно также без особых эмоций на лице играет.
Если нет команды, то бесполезно какой игрок гениальный!
monah-10
monah-10
сегодня в 06:33
Все это ерунда в отличии от матча Гана и Суарес и компания, думаю это будет огонь, и самый яркий матч отборочного тура. Только как же его еще долго ждать.
Кьянти
Кьянти ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:15
В критические моменты Лео растворялся. Может быть какие-то пару моментов его жизни и были лидерскими,о которых ты пишешь, но всем очевидно, что Месси ни боец ни ледер. У него нет характера, он слаб духом, у него не горят глаза, когда не идёт игра и надо вывозить на морально волевых. Глупо с этими очевидными вещами спорить.

А насчёт нарцисзизма, то все это разговоры в пользу бедных. Д. Бест был стиляга, модник, был попсовый парень, даже Бэкхем по соавнению с ним бледная тень. Однако Бест был великий игрок.

" Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей" А.С Пушкин.
Да и сам Месси не чужд моде и мамолюбованию и отустит бороду и сбрееет и волосы покрасит и причёски меняет. А в каких бутцах он сейчас играет, не подскажешь))) Вот и я про тоже...
не надо делать изи него скромнягу.

Да и я не обсуждаю футбольные качества Месси. Он гениален. Но в коленках, как говорится слаб. А КР воин.
FERIS
FERIS
вчера в 21:55, ред.
Позорище гному и КО) Проиграли саудитам,не футбольной стране.
Арабы красавчики,опустили на землю звездунов аргов и гнома)
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:37
    Cayman
    Cayman ответ monah-10 (раскрыть)
    вчера в 20:31
    в нападение у них нету топ игрока(
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:24, ред.
    Как я рад!!! Хвала АЛЛАХӀУ!!! Здоровья игроку Саудовской Аравии!!! Надеюсь, что Саудовская Аравия и Мексика выйдут из группы в плей-офф ЧМ!!! Успехов и больших побед Саудовской Аравии!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 19:30
    "атака сникла" это с 3 отмененными голами
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ amfik (раскрыть)
    вчера в 19:29
    до него Аргентина 30 лет не выходила вообще из группы
    Знатог
    Знатог ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
    вчера в 18:55
    В том матче Швейцарцы могли забить ещё, попали в штангу. Помню матч ФРГ-Алжир 1982 г. Алжир неожиданно выиграл 2:1. Но в итоге Алжир не вышел из группы а ФРГ вышла в финал.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:54
    )
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:54
    Алё, дорогая, помнишь ты спрашивала про сюрприз....ставь на Саудовскую Аравию..
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    вчера в 18:43
    Меська, как всегда, неочем. Куча липовых ЗМ, куча липовых диферамбов.
    Lews Therin Telamon
    Lews Therin Telamon
    вчера в 18:42
    Есть люди, которые сравнивают Аргентину с Испанией образца 2010 года, когда последняя в стартовом матче неожиданно уступила Швейцарии, а потом выиграла все оставшиеся матчи и стала чемпионом мира. Так вот - нынешняя Аргентина даже близко не похожа на ту Испанию. Хорошо помню тот матч испанцев со швейцарцами: швейцарцы реализовали свой единственный момент за весь матч, а у испанцев мяч упорно не шёл в ворота (прям магия какая-то), испанцы вдавили соперника в его штрафную и били, били и ещё раз били, но тем невероятно везло. Проигрыш Испании - фантастическое невезение, прогрыш Аргентины - закономерный итог.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 18:40
    Просмотрел голы саудитов. В обоих случаях аргентинцы могли легко остановить атаки саудитов. Но действовали расхлябанно. Видимо не верили что арабы могут забить. Вратарь тоже не сыграл. В обоих случаях дотянулся до мяча но не отбил. Месси хорош, но в целом состав слабый.
    Bobon
    Bobon ответ monah-10 (раскрыть)
    вчера в 18:35
    У нынешней Аргентины дофига минусов. Защиты нет, полузащиты тоже. В топ-клубах играют единицы. В атаке старики и Мартинес, от которого при такой схеме толку мало будет.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 18:30
    Леонель был шикарен, тащил в одиночку, даже гол с пенальти забил 👍🏽🔥
    zim289
    zim289
    вчера в 18:25
    Ахахахахахахаааа
    Охохохохохохохо
    monah-10
    monah-10
    вчера в 18:20
    Единственный минус Аргентины, это нету и не было никогда вратаря. От этого и страдают, со вторым голом ок, сложная траектория, но как можно было первый пустить...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 18:10
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:10, ред.
    Мария, Месси... Пешеходы, минус два в игре.
    richi
    richi
    вчера в 18:01
    Месси лучший, с пенальти гол забил.
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 17:58
    Ну обрадовали саудиты,поздравляю!!!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Написал, что у меня всё в кучу, а в конце писанины сам же указал на стиль ведения борьбы, что это вообще было?
    Так я про что писал тогда? Никого не волнует как добыта победа, главное - победа! А у хейтеров Месси всё по-другому!
    Про сопли и слезы - это всё про нарцисса, Месси этим никогда не страдал. Как это можно путать?!
    Его одного обвиняют в поражении только адепты нарцисса. Не удивлён. В критический момент он вытаскивал сборную на ЧМ, в критический момент он вытаскивал команду из группы. Если сидеть и ждать, что он один справится со всем, то им точно вообще ничего не светит.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 17:35
    Любой не любой, но это факт. Это редкость, чтобы он топ сборной положил трёшку, больше случаев не было.
    Где тут предвзятость?
    A.S.A
    A.S.A ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Ставочка зашла, поздравляю вас, риск оправдан! Но все равно думаю сами Саудиты в шоке от того, что они совершили!
    Johnes
    Johnes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:02
    И получив сразу два во втором тайме, не смогли собраться и донастроиться. А бразильское правило: забьем сколько захотим не сработало. Пижонство и самоуверенность - главный порок больших команд, сколько было таких примеров. Возможно, три незащитанных мяча как-то дисбалансировали игру и настрой, хотя, конечно, это слабое оправдание. Первый блин комом, болел Аргентины и Месси не унывать, следующий матч все покажет!!
    Кьянти
    Кьянти ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Собрал в кучу все что к делу отношения вообще не имеет. И Бердыева, и Маура,и КР, и Португалию, а дело лишь в том, что Месси просто безхребетный размазня в отличаи от Криша. Он не поведёт за собой, он не будет умирать на поле за команду, за страну. Если у него не пойдёт игра, он обидется на весь мир и будет ходить по полу сопли и слезы на кулак мотать. Сегодня Месси виноват больше других в поражении. Не в том смысле, что он привёз или не забил, а в том, что он не стал лидером в критический момент. Он так и остался ждать в положении некого джокера, для которого подготовят ход, он выйдет из рукава и сорвет куш. Но такой ситуации не возникло.
    Если он не изменится в ближайшие два матча. Он не достоин выиграть ЧМ.

    А насчёт автобуса, это тупая болтовня. Когда в ММА на ринг выходят ударник и борец, то никому в голову не приходит обвинять борца, что он старается вести поединок в своём стиле, а не броситься на размер ударами и наоборот. Так и в футболе, если ты лучше защищаешься с какой стати тебе играть в открытый футбол. Если Бердыев ли Маур ли(борцы), навязали свою игру Барсе( боксеру), и победили, значит они молодцы. А Барса, как боксер не сумела играть в свой стиль. Вот и все.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ ApTeMDzyuba (раскрыть)
    вчера в 16:52, ред.
    У меня и с географией и со зрением хорошо, ибо слова с корнем "африка-" в моём комментарии нет ни одного :)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     