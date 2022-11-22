Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину

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вчера, 15:07

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче 1-го тура ЧМ -2022 (2:1).

Счёт на 10-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. На 48-й сравнял Салех Аль Шехри. На 53-й Салем Ад-Даусари вывел Саудовскую Аравию вперёд.

В первом тайме три мяча аргентинцев не были засчитаны из-за офсайда.

Саудовская Аравия лидирует в группе C с 3 очками, Аргентина — 4-я (0 баллов).