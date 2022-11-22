Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче 1-го тура ЧМ-2022 (2:1).
Счёт на 10-й минуте встречи с пенальти открыл Лионель Месси. На 48-й сравнял Салех Аль Шехри. На 53-й Салем Ад-Даусари вывел Саудовскую Аравию вперёд.
В первом тайме три мяча аргентинцев не были засчитаны из-за офсайда.
Саудовская Аравия лидирует в группе C с 3 очками, Аргентина — 4-я (0 баллов).
Еще хочется поделать здоровья Аш-Шахрани, сильно прилетело ему от вратаря, еще и при падении ударился сильно об газон...!🙏
Еще хочется поделать здоровья Аш-Шахрани, сильно прилетело ему от вратаря, еще и при падении ударился сильно об газон...!🙏
А во втором тайме весь тайм смотрел, что оказывается саудиты ещё и в футбол играть умеют. Чисто тренерская победа, как и чисто тренерское поражение. Саудиты молодцы, могут даже побороться за выход из группы с таким-то тренером. А вот Аргентине будет непросто как раз в силу отсутствия оного.
А во втором тайме весь тайм смотрел, что оказывается саудиты ещё и в футбол играть умеют. Чисто тренерская победа, как и чисто тренерское поражение. Саудиты молодцы, могут даже побороться за выход из группы с таким-то тренером. А вот Аргентине будет непросто как раз в силу отсутствия оного.