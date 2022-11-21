Сборная Нидерландов обыграла Сенегал

Сборная Сенегала уступила команде Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (0:2).
Коди Гакпо открыл счет на 84-й минуте, удвоил преимущество команды Дэви Классен на 90+9-й.
Сборная Нидерландов делит лидерство в группе А с Эквадором (3 очка), Сенегал делит третью строчку с Катаром (0 баллов).
Рад победе оранжевых, по игре выделю Аке, Гакпо, Дюмфриса и конечно же вратаря Нопперта! Признаюсь, до этой игры вообще не слышал об этом вратаре! Но сегодня он был для меня открытием! Первый матч за сборную и сразу на ЧМ!!! По манере игры напомнил легенду Эдвин ван дер Сара! Такой же высоченный, худой, но отлично играющий в воротах! Молодца!
Рад победе оранжевых, по игре выделю Аке, Гакпо, Дюмфриса и конечно же вратаря Нопперта! Признаюсь, до этой игры вообще не слышал об этом вратаре! Но сегодня он был для меня открытием! Первый матч за сборную и сразу на ЧМ!!! По манере игры напомнил легенду Эдвин ван дер Сара! Такой же высоченный, худой, но отлично играющий в воротах! Молодца!
Но еще неизвестно, чем закончится матч Нидерланды-Эквадор. У Эквадора атакующий потенциал повыше сенегальского, поэтому могут и не простить голландцам подобный футбол.
Голландия будет претендентом на победу в ЧМ,
у них просто непроходимая защита - со схемой 5-3-2 они монстры. Ну и еще самый мудрый тренер у них.
Так что они фавориты, и уже не теневые.
Но еще неизвестно, чем закончится матч Нидерланды-Эквадор. У Эквадора атакующий потенциал повыше сенегальского, поэтому могут и не простить голландцам подобный футбол.
Голландия будет претендентом на победу в ЧМ,
у них просто непроходимая защита - со схемой 5-3-2 они монстры. Ну и еще самый мудрый тренер у них.
Так что они фавориты, и уже не теневые.