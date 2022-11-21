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Сборная Нидерландов обыграла Сенегал

вчера, 21:03
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Сенегала уступила команде Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (0:2).

Коди Гакпо открыл счет на 84-й минуте, удвоил преимущество команды Дэви Классен на 90+9-й.

Сборная Нидерландов делит лидерство в группе А с Эквадором (3 очка), Сенегал делит третью строчку с Катаром (0 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:17, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:57
    Опять он бежит впереди паровоза...
    протон
    протон
    вчера в 22:56
    Сенегалу не хватило физики на концовку: увеличился брак в передачах, пошли необязательные ошибки и в атаке уже не было такой остроты. Тем не менее нужно побеждать Катар, и матч с Эквадором скорее всего будет решающим.
    Но еще неизвестно, чем закончится матч Нидерланды-Эквадор. У Эквадора атакующий потенциал повыше сенегальского, поэтому могут и не простить голландцам подобный футбол.
    Голландия будет претендентом на победу в ЧМ,
    у них просто непроходимая защита - со схемой 5-3-2 они монстры. Ну и еще самый мудрый тренер у них.
    Так что они фавориты, и уже не теневые.
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 22:34
    Молотцы Голландия.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:15
    Как по мне, лучший игрок матча это не Ван Дейк и далеко не Ван Дейк даже. Лучший - это вратарь Голландии Нопперт, он сделал пару спасений. По такой игре это могло дорого обойтись оранжевым. Действительно, есть что-то от Ван Дер Сара в нем. Для меня он открытте, не видел его раньше.

    Сенегал сильно понравился. Жалко, что он или Эквадор не пройдут дальше. У латиносов тоже хорошая команда, правда на фоне Катара пока мы их только видели
    lukarelli
    lukarelli
    вчера в 22:15
    да уж,сборная 2ландов не наиграла на победу
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 22:12
    Жаль конечно Сенегал,но победа ,по сути почти была предсказуемая!!!
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 22:04
    Голландию с победой!
    untura88
    untura88
    вчера в 22:02
    Сенегал по моему сугубо от личному мнению,не заслуживал поражения,играли дерзко,как могли,шансы забить были,но увы класс игроков подвёл,сб. Нидерландов выдавила все возможное из моментов и забила 2гола,предел голландцев 1/4 или даже выше
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:58
    а ведь сенегал отлчино играл
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Самая неудачная - это четвертая, которая в этом году вышла. Там вообще ужас и полный отход от первоначального замысла.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:52, ред.
    Сборную Нидерландов и болельщиков с победой. Это был лучший матч из тех, что прошёл уже на этом чемпионате мира. Более равный матч был, и соперники равные были по уровню футбола. Сборная Сенегала даже лучше играла, но чуть-чуть не хватило. И этот недостающий чуть-чуть это Садио Мане, в этом нет никакого сомнения. Но болельщики Сенегала устроили настоящую футбольную атмосферу. Теперь нужно обыграть Катар с более крупным счётом, чем Эквадор. И потом обыграть Эквадор, хотя бы с минимальным счётом. Очень надеюсь, что сборная Сенегала выйдет в плей-офф. Очень сильно не хватает Садио Мане. Успехов и больших побед сборной Сенегала!!!
    Mathias1994
    Mathias1994
    вчера в 21:45
    Сенегал, на мой взгляд, смотрелся очень неплохо, по крайней мере, до 85 минуты, и поражение «львы теранги» не заслуживали.
    Нидерланды этой победой сделали хорошую заявку на выход в плей-офф, но а для Сенегала ещё ничего не закончено, и команда Алиу Сиссе наверняка ещё поборется.
    drug01
    drug01
    вчера в 21:37
    Игра была равная и только концовочка принесла Голландии победу
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 21:35
    Кто бы сомневался. У тюльпановых техника и класс, у Сенегала только сила.
    Знатог
    Знатог ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Голландцы могли и раньше забить.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:29, ред.
    У Сенегала почти все игроки рослые и физически сильные..Запросто справятся с Катаром, а с Эквадором будет битва за выход в плей-офф
    Caniggia
    Caniggia ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Это культовый ужастик - первые 2 части. Мне особенно вторая запала, где на школьном автобусе. И, кажется, их всего 3 части, причём 3-я самая неудачная. Джиперс - это классика ужасов 90-х!
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:26
    Вратарь голландцев спас матч
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ lvovich132 (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Там только первые 2 части хорошие, можно сказать, что культовые. 3 часть весьма средняя, а 4 часть - за это слово сразу бан прилетит (очень плохая часть).
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:23, ред.
    Красавцы оранжевые, слов нет, когда начинаешь критиковать в них не верить, ударную концовку подвозят!!!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:19, ред.
    Двадцать лет назад Сенегал зажёг на ЧМ и дошёл до четверть финала с его сегодняшним длинноволосым тренером в составе. А тогда был тренер длинноволосый француз, которого, к сожалению, уже нет в живых - Бруно Метсю слепил классную сборную, которая повторила рекорд для африканских стран на ЧМ, дойдя до 1/4 финала, как Камерун в 1990-м Валерия Кузьмича Непомнящего!
    Capral
    Capral
    вчера в 21:19
    Не люблю футбол ван Гала еще с тех пор, когда он бездарно проиграл Лобановскому в 1997, а позднее, провалился в качестве ГТ Баварии.
    ATG
    ATG
    вчера в 21:16
    Первый гол получился очень крутым!
    lvovich132
    lvovich132 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Ооо! ха ха я смотрел этот фильм))) Там 4 части по моему....
    azkan
    azkan
    вчера в 21:14, ред.
    Я ставил на ничью или победу Сенегала. Но думал как же сыграет Менди.
    В ответственных матчах, как в чемпионате Африки он блистал просто.
    А здесь пропустил такое не оправдал... Да и отсутствие лидера Мане сказалось.
    Голландцы справедливо победили! У них воротчик еще тот! Еще одно открытие ван Галя. Молодцы! После двух скучных матчей этот был похож на игру чемпионата мира) Как тут на соккерру написали бог любит троицу))
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 21:13
    Добрый вечер ещё раз, уважаемые. Всё таки хотелось бы получить разъяснения по поводу полученного мною приза. Я выиграл две футболки (сентябрьский и октябрьский КП), а сегодня получил приз - кружку. Кружка красивая, с логотипом команды, за которую болею, спасибо. Но хотелось бы получить выигранные футболки.
    Спасибо.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:13
    Провели команды матч не слабо,
    на двоих сработав два гола;
    крокодилы,пальмы,баобабы
    и жена французского посла...
    Nazi
    Nazi
    вчера в 21:12
    Всегда болею за голландцев, но эта сборная самая чахлая и прагматичная. Ну а хваленный Менди сегодня опростоволосился..
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 21:12
    Первый матч с результатом не по игре. Не знаю, были ли Нидерланды сильнее? На мой взгляд, нет. Ничейный результат - был бы справедливый итог, но счет на табло. Как бы там не было, но голландцы по такой игре не претендуют на чемпионство.
    Все станет на свои места в этой группе в игре Эквадор - Нидерланды. Катар точно мимо плей-офф. У остальных шансы равны пока.
    Гость
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