Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2022

Гол Бэйла помог Уэльсу уйти от поражения в матче против США

сегодня, 00:01
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 1Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Сборные США и Уэльса не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).

Счет открыл Тимоти Веа на 36-й минуте, Гарет Бэйл на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.

США и Уэльс делят вторую строчку в группе В и имеют в своем активе по 1 баллу. Лидирует Англия (3 очка), а замыкает таблицу Иран (0 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слуцкий: «Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии»
Вчера, 23:58
Сборная Нидерландов обыграла Сенегал
Вчера, 21:03
Дубль Сака помог Англии разгромить Иран
Вчера, 18:13
Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022
20 ноября
Сборная России сыграла вничью со сборной Узбекистана
20 ноября
«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого
20 ноября
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:49
Опять Бэйл спасает!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 06:20
Их и должно быть много везде. На то они америкосы - самые сильные, самые богатые и самые умные.
ABir
ABir
сегодня в 06:12
Два основных конкурента за второе место в группе не выявили фаворита в очной встрече
adekvat
adekvat ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 05:19
Почему за америкосов, их итак слишком много везде, я за Валийцев и всех тех кто против США будет играть.
Triem
Triem
сегодня в 04:52
Не зря ушел спать и не смотреть второй тайм
Ironigor
Ironigor ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:56
Даже удивлён как америкосы отдали игру во втором тайме.
Lisvova
Lisvova ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:21
Само собой, космос, чему тут можно вообще удивляться. В нормальных странах есть школы, методики и традиции взращения профессиональных футболистов. А у нас три клуба в премьер-лиге на самоокупаемости, остальные все на подачки живут, дети лимита, коррупция на коррупции, что там творится на уровнях ниже пл вообще туши свет. При чём тут Карпин? Гвардиола бы не вывез этот 67-карнавал.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 01:00
Бейл это тот который из Самары ?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:56
Анатолий- полностью с Вами согласен. Но если позволите, добавлю пару слов. Я думаю, что Карпин не нужен сборной, независимо от того, нравится ему игра Уэльса или нет. Он- самый обычный тренер, был есть и будет. А игра двух сборных Уэльса и США действительно была интересной и даже в определенной степени содержательной, и показательной.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:48
Гарет может классно подставиться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48
А я бы отметил то, что игра далеко не лучших команд на этом ЧМ США и Уэльса это космос по сравнению с игрой России в двух посдедних матчах. Если Карпин это не видит и не признает, то такой тренер нам не нужен
Nottrow
Nottrow
сегодня в 00:25
Скукотища от таких сборных.
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:21
Во втором тайме Уэльс смотрелся неплохо. Другое дело, что эта сборная и не расчитывает на что-то особенное. А гол США, мне тоже понравился.
Foxes
Foxes
сегодня в 00:20
Лично мне матч не понравился!
azkan
azkan
сегодня в 00:14
Можно сказать боевая ничья. Американцы хорошо начали и забили красиво.
Но в начале второго сильно прижались к воротам и дали возможность валлийцам создавать моменты. Вратарь выручил. Но потом чистое пенальти и Бейл реализовал его. После пропущенного америкосы хорошо напрягли Уэльс.
Понравились Веа и конечно Пулишич. Отличная игра! Очень надеюсь, что после чемпионата также продолжит за Челси. И защитники также понравились.
А Уэльс с такой игрой будет трудно пробиться в плей офф. Откровенно слабо.
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 00:10, ред.
То чувство, когда на ЧМ нет России (и других стран бывшего СССР), поэтому надо болеть за сборную США, так как живёшь здесь. Но они тоже чуть не влетают Уэльсу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Янки мне сборную РФ времён Романцева напомнили: забьют один, а потом все полевые разом в Юру Ковтуна превращаются. Жесть жестяйшая... и ржачь вкупе.

Если же в целом ..., то эта игра - матч упущенных возможностей (со стороны штатов).
Futurista
Futurista
сегодня в 00:07
Вот и первая ничья ЧМ2022...
Capral
Capral
сегодня в 00:06, ред.
В 1-м тайме интереснее смотрелись США, играли конструктивно и остро. Во втором, Уэльс перехватил инициативу, создал ряд моментов и забил. Вобщем- ничья справедливый итог. В целом, игра понравилась. Бэйл- лидер, когда надо включился и помог!
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 00:06
Мания добавлена
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 