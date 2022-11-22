Гол Бэйла помог Уэльсу уйти от поражения в матче против США

Сборные США и Уэльса не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).
Счет открыл Тимоти Веа на 36-й минуте, Гарет Бэйл на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.
США и Уэльс делят вторую строчку в группе В и имеют в своем активе по 1 баллу. Лидирует Англия (3 очка), а замыкает таблицу Иран (0 баллов).
Но в начале второго сильно прижались к воротам и дали возможность валлийцам создавать моменты. Вратарь выручил. Но потом чистое пенальти и Бейл реализовал его. После пропущенного америкосы хорошо напрягли Уэльс.
Понравились Веа и конечно Пулишич. Отличная игра! Очень надеюсь, что после чемпионата также продолжит за Челси. И защитники также понравились.
А Уэльс с такой игрой будет трудно пробиться в плей офф. Откровенно слабо.
Но в начале второго сильно прижались к воротам и дали возможность валлийцам создавать моменты. Вратарь выручил. Но потом чистое пенальти и Бейл реализовал его. После пропущенного америкосы хорошо напрягли Уэльс.
Понравились Веа и конечно Пулишич. Отличная игра! Очень надеюсь, что после чемпионата также продолжит за Челси. И защитники также понравились.
А Уэльс с такой игрой будет трудно пробиться в плей офф. Откровенно слабо.