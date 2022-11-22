Гол Бэйла помог Уэльсу уйти от поражения в матче против США

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сегодня, 00:01

Сборные США и Уэльса не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира (1:1).

Счет открыл Тимоти Веа на 36-й минуте, Гарет Бэйл на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.